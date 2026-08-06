Hallan a un hombre con la ropa ensangrentada y un grave corte en el cuello en la CV-578

4 de agosto de 2026. Pasadas las cuatro de la tarde. Un hombre pasea por la carretera CV-578 -a la altura de la bifurcación entre Manuel y Llocnou d'en Fenollet- con la ropa totalmente ensangrentada. Una prenda presiona una grave herida que tiene en el cuello. Es identificado y atendido sobre el terreno por una patrulla de la Policía Local de Xàtiva, que ha respondido a una alerta cursada por el 112 tras varios avisos realizados por vecinos de la pedanía Torre d'en Lloris (Xàtiva) y conductores que circulaban por la citada vía. Los agentes habían realizado antes una batida por la zona y solicitado la presencia de la Guardia Civil dada la ubicación en la que se encontraba el sujeto, fuera del término de la capital de la Costera. La atención sanitaria con los productos del botiquín del coche policial y la petición vehiculada para una presencia urgente de los servicios médicos son claves: los policías desconocen la sangre que ha perdido el hombre.

Una vez estabilizado con vendas de compresión, se confirma que el implicado sufre numerosos cortes en la cara, una incisión profunda en el cuello por la que mana sangre de forma abundante y otro tajo en el brazo. Cuestionado sobre lo ocurrido, el varón manifiesta que vivía en una caseta de campo emplazada en una zona cercana donde se encontraba durmiendo. Según aportó en su testimonio, estaba en la cama y se despertó porque otro hombre empezó a acuchillarle en la cara. Expuso que cogió otra arma blanca para defenderse y en ese momento la otra persona se subió a un coche para salir huyendo. Incluso, aportó el nombre de su atacante y confirmó que vive en Manuel. Explicó que "solo lo conocía por ser habitual del bar de la entrada del pueblo y no sabía lo que había pasado entre ellos".

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Una ambulancia del Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) se personó en el lugar de los hechos, procediendo al auxilio de la víctima y a su posterior traslado al hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. También acudió una patrulla de la Guardia Civil, que realizó una inspección ocular de la caseta en la que vive el agredido. No se encontró ningún tipo de arma, pero sí restos de sangre en ropa y otros enseres. Los investigadores de la Benemérita se hicieron cargo del incidente y serán ahora los que se responsabilicen de encontrar las causas. Las fuentes consultadas por Levante-EMV han explicado que el hombre llevado al hospital es de nacionalidad extranjera y "consta su participacion en otras trifulcas".