El Museo Municipal Antonio Ferri de Bocairent amplía el fondo pictórico y mejora sus instalaciones

El pasado 31 de julio, el Museo Municipal Antonio Ferri de Bocairent vivió una tarde importante con dos hechos relevantes: por un lado, la inauguración de la exposición que presenta las últimas creaciones del artista que da nombre al centro y, por el otro, la apertura oficial al público de los jardines exteriores de las instalaciones.

Con la muestra “Somnis de pedra”, que estará abierta hasta el próximo 17 de enero, se exponen algunas de las 73 obras de la última donación que Antonio Ferri ha hecho al Ayuntamiento de Bocairent. De este modo, el fondo pictórico entregado desinteresadamente al municipio por el artista llega a los cerca de 300 cuadros, que están depositados en el museo municipal.

La inauguración contó con los parlamentos de Noelia Vañó, presidenta de la Associació d’Amigues i Amics del Museu Antonio Ferri; Pablo Mestre, director artístico de la exposición, y el alcalde, Xavi Molina. Vañó destacó la generosidad del artista con Bocairent y señaló como objetivo principal de la entidad que preside “mantener vivo el museo con una renovación periódica de las obras expuestas y la realización de actividades y de exposiciones temporales que ayuden a mostrar todo el fondo pictórico”.

A su vez, Molina expresó la colaboración del Ayuntamiento en este objetivo. De hecho, el alcalde anunció la concesión de una nueva subvención de la Generalitat para continuar mejorando el centro cultural; por ejemplo, con el acondicionamiento de zonas de depósito de las obras: “De la mano de la Associació d’Amigues i Amics del Museu Antonio Ferri seguiremos enriqueciendo la oferta del espacio museográfico y continuaremos mejorando las instalaciones”.

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En este sentido, a continuación de la inauguración, las personas asistentes se dirigieron a los jardines, que en los últimos meses se han acondicionado completamente a través de los fondos NextGenerationEU del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Así, además de las salas interiores, el museo municipal cuenta ya con un espacio exterior para poder llevar a cabo actividades o convertirse en espacio de descanso de los visitantes. Y es que la zona ajardinada ofrece una vista panorámica a la sierra y la ermita del San Cristo.