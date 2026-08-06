El Pou Clar de Ontinyent rozó o alcanzó el «lleno» de usuarios en ocho de cada diez días del mes de julio

Es un escenario que se viene repitiendo durante los últimos veranos. Los parajes naturales se convierten en masificados «oasis» que ayudan a luchar contra el agresivo aumento de la temperatura. Visitantes y residentes de los municipios en los que se encuentran estos espacios acuáticos acuden de forma masiva a lugares como el Pou Clar de Ontinyent, por ejemplo. El Ayuntamiento de la capital de la comarca de la Vall d’Albaida limitó hace años el número de personas que pueden estar a la vez en el paraje a un máximo de 450 y facilitó un sistema de reservas para gestionar de forma telemática el disfrute y uso del lugar. Año tras año, el sistema se ha consolidado y ha permitido a los usuarios disfrutar del espacio sin masificaciones. Aunque se ha registrado lleno tras lleno, sobre todo en los meses de temporada alta.

Algo que prácticamente también ha ocurrido durante el pasado mes de julio. Los datos registrados por Soluntec -la firma que se encarga del servicio por encargo del Ayuntamiento- durante el pasado mes de julio confirman que en el Pou Clar se rozó o alcanzó el lleno en ocho de cada diez días del mes de julio. Así, las jornadas con menor afluencia de visitantes fueron los días 1, 2, 3 y 6 del mes. El día 1 se gestionaron 361 reservas, por 277 el día 2, 373 el día 3 y 369 usuarios el día 6 de julio. En el resto se sobrepasó el umbral de los 425 visitantes en la zona.

Y todo apunta a que las estadísticas pertenecientes al presente mes de agosto serán incluso mayores. Por ejemplo, solamente hace falta acudir a la página web en la que se solicitan las reservas para confirmar que no hay «huecos» en el período que va del 5 al 9 de agosto: todas las posibles peticiones están agotadas.

Consultados sobre sus impresiones sobre la alta afluencia de personas en el paraje, desde la Asociación de Amigos del Pou Clar -entidad que vela por un uso correcto del paraje- explicaron que «estamos viendo que se está haciendo pleno casi todos los días. Además, constatamos que a partir de las 17:30 horas este año sí que vemos una afluencia más elevada, ya que a esa hora es cuando se acaba la reserva».

El pasado mes de julio se produjo una agresión a un vigilante en el Pou Clar. Y no será el único incidente relacionado con la seguridad registrado durante el verano. El consistorio ya ha anunciado que endurecerá los controles para velar por un uso correcto del paraje.

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Rescate en Anna

Y es que este la alta presión humana registrada en los parajes naturales también conlleva un aumento de las actuaciones de los efectivos de Emergencia. Por ejemplo, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia coordinó ayer un nuevo rescate con helicóptero en la ruta de las Tres Cascadas de Anna, un paraje que cada año suele acoger este tipo de situaciones de forma periódica. En lo que va de verano ya han trascendido otras dos actuaciones similares en esta zona recreativa de la localidad de la Canal de Navarrés.