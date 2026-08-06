PP y Ayuntamiento vuelven a encender el debate político en Xàtiva por los impuestos

El partido popular y el equipo de gobierno en el Ayuntamiento han vuelto a protagonizar la enésima batalla dialéctica en Xàtiva por la gestión de los impuestos. Los populares aluden al cobro paralelo del IBI y el impuesto del COR a las familias y desde el binomino PSOE-Xàtiva Unida exponen que "vuelve a recurrir al alarmismo y a la manipulación".

Así, el portavoz del Partido Popular, Marcos Sanchis, ha advertido de que "los cargos del IBI y el COR llegan en plena cuesta de agosto, a las puertas de la Fira y en un momento en el que muchas familias ya tienen que afrontar importantes gastos".

“No estamos hablando de cifras abstractas ni de debates administrativos. Los vecinos entran estos días en su cuenta bancaria y se encuentran de golpe con el IBI, el agua y el COR. Tres recibos que vuelven a demostrar que vivir en Xàtiva es cada vez más caro mientras la ciudad funciona cada vez peor”, ha señalado Sanchis.

El PP también ha recordado que "el gobierno de Roger Cerdà, formado por PSOE y Xàtiva Unida, ha encadenado dos años consecutivos de incrementos de la presión fiscal municipal. En apenas dos ejercicios, el IBI se ha incrementado alrededor de un 18 %. En 2025, el tipo impositivo se situó en el 0,67 % y, para 2026, el gobierno municipal volvió a elevarlo hasta el 0,688 %".

“Roger Cerdà intenta presentar cada subida de manera aislada para que parezca pequeña, pero los vecinos no pagan los impuestos de manera aislada. Los pagan todos con el mismo sueldo y desde la misma cuenta corriente. La realidad es que el recibo del IBI ha subido de manera muy importante en solo dos años”, ha afirmado el portavoz popular.

Sanchis también ha señalado que "aunque el recibo del COR no lo establece directamente el Ayuntamiento, el gobierno municipal sí tiene capacidad para aliviar la carga fiscal en aquellos impuestos y tasas que dependen de él". “Cuando las familias tienen que afrontar nuevos recibos y más gastos, un gobierno sensible debería reducir la presión fiscal municipal. Roger Cerdà hace exactamente lo contrario: aprovecha cada año para recaudar más”, ha criticado.

Para el Partido Popular, "el problema no es únicamente el aumento de los recibos, sino que esa mayor presión fiscal no se traduce en una mejora de los servicios públicos ni del estado general de la ciudad". “Los vecinos pagan más IBI, pagan el agua y pagan la gestión de los residuos, pero siguen encontrándose contenedores desbordados, calles sucias, caminos sin reparar, problemas en el suministro de agua y barrios completamente abandonados”, ha explicado Sanchis.

El portavoz popular ha recordado "las quejas recibidas en zonas como Carraixet, Bixquert, el centro histórico, Huerto de Mora o el barrio Noroeste, donde los vecinos denuncian problemas de limpieza, mantenimiento, accesibilidad, seguridad y conservación del espacio público".

“Los vecinos nos llaman porque se sienten ignorados por Roger Cerdà y por el PSOE de Xàtiva. Pagan más que nunca, pero cuando reclaman que se arregle una calle, que se limpie un barrio o que se mejore un servicio, la respuesta del Ayuntamiento siempre es la misma: silencio, excusas y abandono”, ha denunciado.

El PP considera que "el incremento de los impuestos sirve principalmente para sostener una estructura municipal cada vez más cara, en lugar de destinarse a mejorar la ciudad". “Ocho de cada diez euros del presupuesto municipal se destinan a gasto corriente y personal. El Ayuntamiento recauda más, pero ejecuta pocas inversiones y acumula retrasos en proyectos esenciales. El problema de Xàtiva no es que falte dinero, sino que sobra mala gestión”, ha indicado Sanchis.

Los populares señalan que "el modelo del actual gobierno municipal consiste en compensar su incapacidad para gestionar mediante nuevas subidas de impuestos y tasas".

“Roger Cerdà ha convertido al Ayuntamiento en una máquina de recaudar y en una máquina de empastrar inversiones. Cobra puntualmente todos los recibos, pero no ejecuta puntualmente las obras, no mantiene los barrios y no soluciona los problemas cotidianos de los vecinos”, ha asegurado.

"Frente al modelo fiscal del PSOE y Xàtiva Unida, el Partido Popular defiende una gestión municipal más eficiente, la reducción del gasto político y no prioritario, una bajada progresiva del IBI y unas tasas más justas, acompañadas de bonificaciones que tengan en cuenta la situación económica de las familias y de los comercios", han expresado.

“No se puede seguir exprimiendo a los vecinos para tapar la falta de gestión del gobierno municipal. Xàtiva necesita un Ayuntamiento que administre mejor el dinero, que ejecute las inversiones y que alivie la carga fiscal de las familias”, ha defendido Sanchis.

El portavoz popular ha concluido que "los recibos cargados estos días resumen el modelo de Roger Cerdà después de más de una década en la Alcaldía. Cada año pagamos más y cada año recibimos menos. Más impuestos, más abandono y peores servicios. El Partido Popular representa justo lo contrario: impuestos razonables, buena gestión y una ciudad cuidada que devuelva a los vecinos el esfuerzo que realizan”.

Manipulación

Por parte del gobierno municipal, las fuentes consultadas han apuntado que "el Partido Popular de Xàtiva vuelve a recurrir al alarmismo y a la manipulación de los datos para intentar construir un relato que no se sostiene. Su última nota de prensa mezcla impuestos municipales, recibos de otras administraciones y valoraciones políticas sin aportar ninguna información nueva ni ningún dato que desmienta la realidad: la política fiscal del Ayuntamiento sigue siendo responsable, equilibrada y ajustada a las necesidades de la ciudad".

"El PP intenta presentar el cobro simultáneo del IBI, el recibo del agua y la tasa del COR como si se tratara de una decisión municipal deliberada para "golpear el bolsillo" de los vecinos. Nada más lejos de la realidad. Se trata de tributos y tasas diferentes, con calendarios fiscales establecidos y, en el caso del COR, gestionado por una entidad supramunicipal sobre la que el Ayuntamiento no fija ni el importe ni el calendario de cobro", exponen.

"En lo que respecta al IBI, el Partido Popular vuelve a manipular las cifras para intentar magnificar una actualización que responde a criterios objetivos y que se ha producido tras años de contención fiscal. Resulta significativo que el PP hable de un incremento acumulado, pero siga evitando cualquier comparación con municipios similares o con la evolución general de los costes de los servicios públicos. Tampoco explica cómo pretende mantener los servicios municipales mientras promete bajar impuestos sin concretar de dónde recortaría los recursos", argumentan.

"Resulta igualmente sorprendente que el PP trate de utilizar el recibo del COR para inflar artificialmente la supuesta presión fiscal en Xàtiva. Precisamente ese es el recibo que más ha subido este año: un 13,5%, muy por encima de la actualización del 2,7% del IPC aplicada al IBI municipal. Y conviene recordar un detalle que el Partido Popular omite deliberadamente: el Consorcio de Residuos está gobernado por el propio PP, por lo que esa subida ha sido aprobada por quienes ahora intentan presentarse como defensores de una bajada de impuestos", dicen,

"La contradicción es evidente. Mientras critican que el Ayuntamiento actualice el IBI conforme al IPC para garantizar la prestación de los servicios públicos, allí donde tienen responsabilidades de gobierno aprueban incrementos cinco veces superiores. Resulta difícil dar lecciones de presión fiscal cuando son ellos quienes impulsan la mayor subida que recibirán este año los vecinos de Xàtiva. Si el Partido Popular quiere hablar de impuestos, debería empezar por explicar por qué aplica en las instituciones que gobierna exactamente lo contrario de lo que promete cuando está en la oposición", detallan las mismas fuentes municipales.

"La nota popular también reincide en un discurso catastrofista sobre la situación de la ciudad, repitiendo afirmaciones genéricas sobre limpieza, mantenimiento o servicios sin aportar un solo dato objetivo que las avale. Convertir opiniones en hechos no las hace ciertas. El gobierno municipal continúa trabajando diariamente para mejorar los barrios, reforzar los servicios públicos y ejecutar las inversiones previstas, con una gestión económica solvente y responsable", explican desde el consistorio.

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"Lo que sí evidencia esta nueva nota es que el Partido Popular continúa instalado en la política del titular fácil. Cuando no puede discutir lo datos, opta por generar preocupación entre la ciudadanía con mensajes exagerados y afirmaciones que no resisten la más mínima comprobación. La ciudadanía de Xàtiva merece un debate público basado en datos y no en eslóganes. El gobierno municipal seguirá gestionando los recursos públicos con responsabilidad, garantizando los servicios municipales y actuando con transparencia, frente a una oposición que, una vez más, prefiere la confrontación política a la explicación rigurosa de la realidad", apostillan.