El PP de Xàtiva acusa al gobierno local de perder la subvención para la ermita del Puig por un proyecto “poco competitivo”

Cruce de reproches y acusaciones entre el Partido Popular de Xàtiva y el gobierno local por la subvención denegada a la ciudad para la rehabilitación de la ermita del Puig. Tal como ha publicado Levante-EMV, la Conselleria de Cultura ha rechazado, por segundo año consecutivo, la concesión de una ayuda para culminar la restauración del templo gótico dentro del Plan Restaura de la administración autonómica, alegando insuficiencia presupuestaria. El PP ha denunciado que el gobierno que preside Roger Cerdà “ha vuelto a dejar escapar una subvención pública por no presentar un proyecto suficientemente trabajado y competitivo”, y el ejecutivo local ha respondido afeando la actitud “desleal” del PP, que “ha vuelto a demostrar que, cuando la Generalitat Valenciana castiga a la ciudad, prefiere atacar al ayuntamiento antes que exigir responsabilidades a sus compañeros de partido. Es difícil encontrar un ejercicio de cinismo político mayor”, expresan desde el gobierno municipal.

El PP critica que la solicitud presentada por el ayuntamiento para intervenir en la ermita del Puig “obtuvo una puntuación de solo 7,8 puntos, cuando la nota mínima para acceder a las ayudas se situó en 9 puntos”. El portavoz del Partido Popular, Marcos Sanchis, ha señalado que “había numerosos proyectos que obtuvieron una puntuación superior y recibieron financiación, mientras el proyecto presentado por Roger Cerdà se quedó por debajo de la nota de corte”. La resolución de la conselleria exponía que denegaba la ayuda al proyecto presentado por Xàtiva por “insuficiencia presupuestaria”, es decir, porque se ha agotado la partida consignada por el departamento autonómico de Cultura para esta línea de ayudas. La resolución no alegaba que se rechazaba el proyecto por no alcanzar la puntuación requerida.

El PP reprueba que “no bastaba con presentar documentación o cumplir los requisitos formales, sino que era necesario elaborar una candidatura sólida, justificar adecuadamente la actuación y alcanzar una puntuación suficiente frente al resto de solicitantes”. El portavoz popular manifiesta que esta situación “no es un hecho aislado” y señala otros casos. “Con la Ermita del Puig vuelve a repetirse la misma historia: anuncian proyectos, generan titulares y, cuando llega el momento de competir por financiación, los expedientes no están a la altura”, ha afirmado Sanchis. El PP señala que “el propio ayuntamiento ya ha reconocido que tendrá que asumir la actuación de la Ermita del Puig con presupuesto municipal”. “La consecuencia de la mala gestión de Roger Cerdà es siempre la misma: las ayudas las reciben otros municipios y la factura termina pagándola el bolsillo de los vecinos de Xàtiva”, ha explicado el portavoz popular. “Xàtiva tiene patrimonio, tiene posibilidades y tiene capacidad para conseguir financiación. Lo que no tiene es un gobierno municipal que prepare los proyectos con el rigor necesario. No es falta de subvenciones: es falta de gestión”, ha concluido Marcos Sanchis.

"Marginación" de la Generalitat a Xàtiva

Por su parte, desde el gobierno de Xàtiva acusan al PP de “intentar ocultar la marginación sistemática de la Generalitat al patrimonio de la ciudad”. “Qué poca vergüenza tienen. Después de años de abandono del patrimonio de Xàtiva por parte de la Generalitat, ahora intentan trasladar la culpa al ayuntamiento porque el Consell ha decidido dejar fuera un proyecto que cuenta con todas las garantías técnicas”, afirman desde el ejecutivo, que asegura que el mismo proyecto ha sido avalado por el Ministerio y la Diputació de València.

El gobierno local manifiesta que “el problema no es el proyecto” y detalla que el mismo es obra de Vicent Torregrosa, “un arquitecto de reconocido prestigio que ha dirigido intervenciones tan importantes como la rehabilitación de El Puig o del convento de Sant Domènec, actuaciones que han recibido financiación tanto de la Diputació de València como del Ministerio de Cultura. Poner ahora en duda la calidad técnica del proyecto solo evidencia el desconocimiento o la mala fe del Partido Popular”. El ejecutivo reprocha que “la Generalitat Valenciana no cree en el patrimonio de Xàtiva y lo demuestra con los hechos. Nos ha dejado fuera de esta convocatoria, pero también de otras líneas de ayudas destinadas a la recuperación del patrimonio histórico”. En este sentido, recuerdan la eliminación por parte del Consell del proyecto del nuevo Palacio de Justifica previsto en un edificio patrimonial (el Convent de Santa Clara), la renuncia a impulsar la adquisición de viviendas antiguas para destinarlas a vivienda pública y la retirada de la financiación para la rehabilitación de Santa Clara. “Continúan dando la espalda a los principales proyectos patrimoniales de la ciudad”, critican.

El gobierno que preside Roger Cerdà afea al PP que pretenda “que la responsabilidad sea del ayuntamiento. No, la responsabilidad es exclusivamente de una Generalitat que ha decidido convertir a Xàtiva en una ciudad de segunda en materia de inversiones patrimoniales”. “La sensación es que cualquier iniciativa de nuestra ciudad parte siempre con desventaja. Los hechos, lamentablemente, avalan esa percepción”, acusan.

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El gobierno municipal afirma que seguirá defendiendo los intereses de Xàtiva “ante cualquier administración, sea del color político que sea. Lo que nunca hará será callar ante una marginación continuada de nuestro patrimonio mientras el Partido Popular prefiere actuar como delegación de la Generalitat antes que como defensor de los intereses de los vecinos y vecinas de Xàtiva”.