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Xàtiva finaliza las actuaciones de mejora en el Paraje Natural Municipal de la Cova Negra

Los trabajos, financiados íntegramente por la Diputación de Valencia con una inversión de 39.900 euros, han permitido renovar infraestructuras, mejorar los accesos y ampliar los equipamientos del paraje natural

El paraje de la Cova Negra de Xàtiva.

El paraje de la Cova Negra de Xàtiva. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha finalizado las actuaciones de conservación y mejora del Paraje Natural Municipal de la Cova Negra, una intervención ejecutada gracias a la subvención para la gestión y conservación de espacios naturales concedida por la Diputación de Valencia correspondiente a la anualidad 2024.

La actuación ha supuesto una inversión de 39.900 euros, financiada íntegramente por la institución provincial, y ha sido ejecutada por la empresa Hedra Enginyeria Agrícola, Jardineria i Paisatgismes, S.L.

Entre las actuaciones realizadas destacan la restauración y adecuación de los paneles informativos, la señalética, las mesas de pícnic y las vallas existentes, así como el acondicionamiento de un sendero para facilitar su recorrido. También se ha llevado a cabo la plantación de arbolado en la zona de esparcimiento, la mejora del acceso al cauce fluvial y la instalación de una tirolina, ampliando así los equipamientos disponibles para el uso público del paraje.

Las obras forman parte de la estrategia municipal de puesta en valor del Paraje Natural Municipal de la Cova Negra, con el objetivo de mejorar tanto la conservación del espacio como la experiencia de las personas visitantes, fomentando un uso sostenible de este entorno de gran valor ambiental y patrimonial.

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La concejala de Medio Ambiente, Susanna Gomar, ha destacado que «seguimos trabajando para proteger y poner en valor uno de los espacios naturales más emblemáticos de Xàtiva. La Cova Negra merece inversiones que mejoren su conservación y permitan disfrutarla con mayor seguridad y calidad. Además, es importante reivindicar que una buena gestión también consiste en transformar las subvenciones conseguidas en actuaciones reales como esta, que ya pueden disfrutar todos los vecinos y vecinas desde este mismo momento».

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