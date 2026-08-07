Más de 100 pinos talados en el mes de junio permanecen junto a la base antiincendios de Enguera en plena alerta

Más de 100 pinos que fueron talados el pasado mes de junio permanecen a la espera de ser retirados junto a la base antiincendios de Enguera. La titularidad del emplazamiento pertenece a la Generalitat, pero los trabajos han sido coordinados por el Ayuntamiento. El grupo político Enguera Nos Une ha alzado la voz de alarma por la presencia de dicha masa forestal en la zona en plena época de incendios. José María Simón es su secretario general. Tras ser consultado por Levante-EMV, ha explicado que "el pasado lunes estuve por la zona. Nos han comentado que el año pasado una avioneta tuvo problemas por la altura de un pino, lo tocó y creo que no pudo aterrizar. Si se tenían que talar se tendría que haber hecho mucho antes. Además, han tenido todo el mes de junio para retirarlos. Ahora no se pueden realizar trabajos en la zona. Está claro que la vida de las personas vale más, pero se ha de planificar mejor".

"Eso es combustible para un incendio. Si lo tocan las llamas no hay quien lo apague. O tendría que haber cortado menos árboles o haberlo retirado hace tiempo. Además, también puede haber peligro por afectación de una plaga y que acaben todos secos", ha proseguido Simón.

Los ejemplares talados están situados entre la finca la Carrasquilla y la Base aérea de Enguera. Actualmente, en situación de alerta Previfoc 3 es imposible su retirada por el peligro que puede ocasionar la presencia de maquinaria. El portavoz de Enguera nos Une también es coordinador de incendios forestales de la Asociación para la defensa de la naturaleza de Enguera (Adene) y no duda a la hora de reincidir en su denuncia por el peligro que podría conllevar este escenario: "En estos momentos existe un alto riesgo de incendios forestales en toda nuestra Sierra de Enguera. Hemos solicitado por registro de entrada al Ayuntamiento que a la mayor brevedad posible y cuándo las condiciones de alerta sean las correctas, es decir el Previfoc sea alerta 1 o 2 y extremando las precauciones y siguiendo las normas de seguridad establecidas en el uso de maquinaria, sean retirados los pinos que han sido talados en esa zona".

Uno de los pinos de grandes dimensiones talados en Enguera. / Enguera Nos Une

"Hay que primar las vidas humanas"

Fernando García, concejal de Medio Ambiente en Enguera, ha confirmado a este diario que los pinos permanecen a la espera de ser quitados con máquinas: "Nosotros recibimos una petición en junio e intentamos acelerar el proceso. La idea es evitar un accidente aéreo. La gente de la base nos dice que tienen un problema cuando entran por la zona norte, porque pueden salir cargados y algunos ejemplares se estaban haciendo grandes. Hay que primar las vidas humanas".

"La base es titularidad de la conselleria, ellos tomaron la decisión y nosotros ejecutamos los trabajos. Nos fuimos metiendo en la campaña de verano y ya había muchas alertas. Hablamos de una empresa con la que habíamos trabajado antes, se les contactó rápido, pero las cosas se hacen con plazos, nada es automático. Intentamos meter prisa a la firma especializada, pero no se han podido retirar. Ahora, estamos pendientes de que nos avisen y se los puedan llevar. No está solucionado porque la situación meteorológica es la que es. Los trabajos los paga conselleria, aunque la empresa usará los pinos para extraer biomasa. El árbol se astilla y se compensa económicamente de alguna forma, aunque la empresa hace sus números. También quiero dejar claro que es una zona sin continuidad forestal. Desconocíamos la situación y respondimos a una petición en junio. Es una decisión de responsabilidad", ha apostillado el portavoz municipal.

Antecedentes

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No es la primera vez que Enguera nos Une le exige al actual equipo del Ayuntamiento responsabilidad por la tala de pinos. Así, el pasado mes de febrero denunciaron que "montones de pinos" permanecían cinco meses a la espera de ser retirado en otro espacio del municipio. El regidor de Medio Ambiente atribuyó el retraso de los trabajos a la "rotura de maquinaria de la empresa y al tiempo adverso".