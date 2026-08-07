Ismael Serrano agota en una semana el 75% de las entradas de platea para su concierto de Ontinyent

El concierto de Ismael Serrano en Ontinyent ha despertado una gran expectación entre el público solo una semana después del inicio de la venta de entradas. En concreto, ya se han vendido 278 localidades para la actuación que el reconocido cantautor ofrecerá el próximo 25 de septiembre al Teatro Echegaray, una cifra que supone haber cubierto ya el 75% de las entradas disponibles de platea. La respuesta del público confirma así el interés que ha generado el retorno a Ontinyent de uno de los grandes referentes de la canción de autor en España, diez años después de su anterior actuación en la ciudad. Serrano llegará al Teatro Echegaray con la gira “Guitarra y voz”, una propuesta de carácter acústico y más íntimo en que la voz y la guitarra compartirán protagonismo con un repertorio que repasará algunos de sus temas más conocidos e incorporará también nuevas composiciones.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, ha destacado que “la magnífica respuesta del público durante esta primera semana de venta confirma que Ismael Serrano es un artista muy estimado y esperado en Ontinyent, y que existe un gran interés para disfrutar de una propuesta cultural de este nivel”. Borrell ha remarcado igualmente que “estamos ante un cantautor con una trayectoria consolidada y un público muy fiel, y poder contar con él sitúa Ontinyent en el máximo nivel de la programación musical”. El regidor ha explicado que el formato acústico “era precisamente el que buscábamos para su retorno a la ciudad, porque permitirá una conexión mucho más directa con el público y hará del Teatro Echegaray el escenario ideal para disfrutar de sus canciones y de su capacidad para compartir reflexiones y sentimientos”.

La actuación del 25 de septiembre se enmarca en la programación cultural impulsada por el Ayuntamiento de Ontinyent para la nueva temporada y supone un nuevo paso en la apuesta municipal por combinar la presencia de artistas y compañías de reconocido prestigio con la actividad cultural generada por las entidades y asociaciones de la ciudad. “Queremos continuar ofreciendo una programación equilibrada y variada, que combine diferentes disciplinas y propuestas, y que al mismo tiempo permita que Ontinyent continúe siendo un referente cultural para la ciudadanía y para el conjunto de las comarcas centrales”, ha señalado Borrell, quien ha recordado que “la incorporación al programa Platea y la posibilidad de acoger espectáculos y artistas de primer nivel se suma a toda la intensa actividad que desarrollan durante el año las entidades culturales locales”.

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Las personas interesadas a asistir al concierto de Ismael Serrano todavía pueden adquirir las entradas disponibles a través de la plataforma de venta de entradas de Caixa Ontinyent y presencialmente en la Casa de Cultura-Palacio de los Barones de Santa Bárbara, al precio de 20 euros en entrada anticipada.