La Mancomunitat de La Costera-Canal recorrerá los municipios para explicar el puerta a puerta

La Mancomunitat de La Costera-Canal pone en marcha una nueva fase de implantación del sistema de recogida puerta a puerta. Durante las próximas semanas, la educadora ambiental visitará los municipios para ofrecer una atención más cercana y personalizada, resolver dudas y explicar, de tú a tú, cómo funcionará el nuevo modelo de recogida y separación de residuos.

Esta iniciativa da continuidad al trabajo desarrollado durante los últimos meses. En una primera fase, el presidente de la Mancomunitat, José Luis Gijón, junto al equipo técnico, recorrió los municipios para presentar el proyecto, escuchar a los vecinos y responder a sus dudas. Después, la empresa adjudicataria desarrolló una campaña informativa sobre el funcionamiento del servicio y la correcta separación de los residuos. Ahora, la Mancomunitat abre una tercera fase basada en la atención directa y personalizada, para que cada vecino pueda resolver sus consultas antes de la implantación del nuevo sistema. Durante estas jornadas se explicará el uso de los nuevos cubos domésticos, la correcta separación de los residuos y el funcionamiento del servicio puerta a puerta, además de atender cualquier consulta relacionada con el cambio de modelo.

El presidente de la Mancomunitat, José Luis Gijón, ha señalado que esta nueva fase responde al "compromiso de seguir acompañando a la ciudadanía durante todo el proceso de implantación". En este sentido, ha destacado que "queremos que ningún vecino se quede con dudas ni sin saber cómo funcionará el nuevo sistema", y ha asegurado que la Mancomunitat "seguirá estando en los municipios, escuchando, explicando y acompañando a la ciudadanía para que este cambio sea lo más sencillo posible". El objetivo, ha añadido, es que la implantación del nuevo modelo se afronte con tranquilidad, cercanía y la confianza de saber que siempre habrá alguien para resolver cualquier consulta.

Información sobre los recibos

La Mancomunitat recuerda que estos días los vecinos están recibiendo los recibos correspondientes al servicio de recogida de basura, cuya gestión pasa a ser asumida por la entidad dentro del nuevo modelo. Hasta ahora, este servicio era gestionado por cada ayuntamiento. Con el nuevo sistema, la gestión pasa a realizarse de forma mancomunada y permitirá implantar progresivamente la recogida puerta a puerta en los municipios adheridos. Asimismo, la Mancomunitat recuerda que este recibo no debe confundirse con el del Consorci de Residus (COR), que corresponde al tratamiento de los residuos una vez recogidos y responde a un servicio diferente.

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Los recibos correspondientes a la segunda quincena de julio podrán abonarse hasta el 5 de septiembre, mientras que los recibidos durante la primera quincena de agosto podrán pagarse hasta el 20 de septiembre. El pago puede realizarse en las entidades colaboradoras La Caixa, Cajamar y Caixa Ontinyent. La Mancomunitat señala que para cualquier consulta o incidencia con el recibo, los usuarios y usuarias pueden dirigirse a la empresa gestora, en el Teléfono: 963 172 254 o a través del correo electrónico att_tributaria@grupo-mcg.es. En la Mancomunitat de La Costera-Canal es el teléfono 962 280 441, o el correo recibosrecogidabasura@mancomunitatlacostera.es.