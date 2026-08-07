Otos restaura el jardín del Palau del Marqués de Sant Josep para construir un anfiteatro

Otos intervendrá en el Palau del Marqués de Sant Josep para adecuar el jardín con la construcción de un anfiteatro para actos culturales al aire libre. El proyecto de reparación, conservación y rehabilitación de este edificio histórico del siglo XVIII catalogado como Bien de Relevancia Local (BRL) y la adecuación del jardín ha sido licitada por 140.236 euros y un plazo de ejecución de 3 meses. El presupuesto total de la actuación, incluyendo los trabajos técnicos, se eleva a 150.000 euros, que serán sufragados con una subvención por el mismo importe de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, dentro de la línea de ayudas para promover la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio y la dinamización cultural, y la adecuación y renovación de bienes y espacios municipales.

Jardín y parte trasera del Palau del Marqués de Sant Josep de Otos, que albergará el anfiteatro. / Levante-EMV

El proyecto detalla que la intervención se llevará a cabo en el jardín del palacio que recae a la calle Santíssim Crist y que se asienta sobre una parcela de 2.142 metros cuadrados de superficie, de los que la actuación prevista abarcará 1.892,40 metros cuadrados. La memoria del proyecto expone que el objetivo de la intervención es adecuar el jardín posterior del edificio para la creación de un espacio exterior destinado a actividades culturales y de dinamización social.

La alcaldesa de Otos, Inés Alfonso, ha manifestado que con la actuación buscan “remodelar el jardín para usos culturales”. El Palau ya acoge en su edificio la sede del ayuntamiento y otras dependencias municipales como la Sala d’Exposicions que alberga la colección del pintor Antoni Miró, el Hogar de Jubilados y la oficina de Correos. Alfonso manifiesta que ahora, el histórico inmueble sumará “un aliciente más, tendrá otro valor añadido con este espacio para actos al aire libre”. La alcaldesa explica que el anfiteatro se construirá en la zona que ocupa una pista de petanca en desuso. “Se quitará la pista de petanca, que no se utiliza, y se construirá el anfiteatro, con un espacio de escenario y gradas”, detalla. Inés Alfonso subraya que la obra “respetará la singularidad y las características del edificio”.

Parte del jardín del Palau de Otos, donde se construirá el anfiteatro. / Levante-EMV

El jardín del Palau Marquesal de Otos es visitable y actualmente acoge en una área de su amplia extensión, pequeños actos, según explica la primera edil, como celebraciones de bodas, presentación de eventos de reducidas dimensiones y actos como el que el ayuntamiento organiza con motivo de la celebración del 25 d’Abril. Con la construcción del anfiteatro, el jardín se abrirá a actos más grandes y con mayor capacidad de público.

Obras tras el verano

La alcaldesa de Otos explica que la construcción del anfiteatro “ya estaba proyectado en la remodelación del Palau, en el proyecto originario de rehabilitación del edificio, pero se aparcó. Ahora recuperamos el proyecto inicial para rehabilitar el espacio exterior y adecuar el jardín”. Inés Alfonso expone que el consistorio está inmerso ahora en la tramitación y licitación del proyecto y confía en que “después del verano estén adjudicadas las obras y comiencen los trabajos”.

La memoria del proyecto subraya que la intervención “promueve la protección, el fomento y el desarrollo de uno de los edificios más reconocidos del patrimonio de Otos, el Palau del Marqués de Sant Josep, reforzando su dinamización cultural mediante la adecuación de su espacio exterior, el jardín posterior, con la construcción de un anfiteatro”.

Palau del siglo XVIII

El Palau fue construido por Juan Núñez, marqués de Sant Josep, cuando adquirió la baronía de Otos en 1725, y es un edificio de tres alturas, según detalla la documentación del proyecto. Es un palacio barroco con aspecto de casa grande y cúbica, con una torre adosada a un ángulo posterior que tiene una función “simbólica, ya que en el interior hay una escalera que comunica los diferentes niveles del edificio”. El patio es cuadrangular y sigue la tradición de los palacios valencianos, con dos arcos rebajados abiertos a la planta baja. Una planta baja donde actualmente se ubica el Hogar de Jubilados y las salas de exposiciones. En la planta noble se encuentran las dependencias municipales del ayuntamiento. El edificio cuenta con un sótano, que alberga una bodega bien conservada; y la planta más alta, bajo la cubierta, está destinada a Sala d’Exposicions y biblioteca.

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El edificio del Palau destaca por una fachada con una portada adintelada de medida considerable, trabajada con piedra blanca. Incluye un retablo de ladrillos cerámicos que representa la Santíssima Trinitat, y un reloj de sol -el municipio es conocido como “el poble dels rellotges de sol”, por la cantidad de estos elementos que atesora en su núcleo urbano y que forman parte de una ruta cultural. El edificio está coronado por una galería de 18 arcos de medio punto, separados por pilastras dóricas con entablado de friso corrido arriba, y molduras decorativas en la parte inferior.