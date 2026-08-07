El PSPV de Ontinyent denuncia la reducción de frecuencias del autobús urbano al hospital

El PSPV de Ontinyent ha solicitado al gobierno de Jorge Rodríguez que rectifique los nuevos horarios del autobús urbano correspondientes al mes de agosto tras el malestar que están generando entre numerosos usuarios por la reducción de las frecuencias, especialmente en la línea que presta servicio al nuevo Hospital General de Ontinyent.

Desde el PSPV explican que durante los primeros días de aplicación de los nuevos horarios han recibido las quejas de vecinos y vecinas que denuncian "mayores tiempos de espera y una peor conexión con el centro hospitalario". Una situación que afecta especialmente a personas mayores, pacientes con consultas médicas, familiares y profesionales sanitarios que dependen del transporte público, exponen. "Es incomprensible que, cuando la ciudad dispone de un nuevo hospital que concentra buena parte de la actividad asistencial, el ayuntamiento decida reducir precisamente el servicio que facilita el acceso a este equipamiento. El derecho a la movilidad también es una cuestión de acceso a la sanidad", señala José Antonio Martínez, portavoz socialista.

El PSPV recuerda que siempre ha defendido la promoción del transporte público y considera positiva la gratuidad del autobús urbano. No obstante, advierte de que "un autobús gratuito que pasa con mucha menos frecuencia pierde gran parte de su utilidad". "No se trata solo de que el servicio sea gratuito, sino de que sea útil, fiable y responda a las necesidades reales de la ciudadanía", añade Martínez.

Por ello, los socialistas preguntarán en el próximo pleno por los criterios técnicos han justificado la reducción de frecuencias durante el mes de agosto, si se ha realizado algún estudio sobre el impacto de los nuevos horarios en los desplazamientos al Hospital General, si el ayuntamiento ha consultado con los usuarios o con el Departamento de Salud antes de aplicar estos cambios, y si tiene previsto el gobierno municipal rectificar los horarios ante las quejas que se están produciendo.

Servicio público esencial

Desde el Grupo Socialista de Ontinyent lamentan que una decisión que afecta a un servicio público esencial se haya adoptado "sin valorar adecuadamente sus consecuencias para la ciudadanía". "No se puede hablar de fomentar la movilidad sostenible mientras se dificulta el acceso al principal centro sanitario de la ciudad. El ayuntamiento debe escuchar a los vecinos y rectificar esta decisión cuanto antes".

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Asimismo, los socialistas recuerdan que el transporte público no es únicamente un medio de desplazamiento, sino un servicio básico que garantiza la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios esenciales. Por ello, consideran que cualquier modificación de los horarios debe tener como prioridad las necesidades de los usuarios y no únicamente criterios organizativos. "Si el objetivo es incentivar el uso del autobús urbano, no se puede ofrecer un servicio con menos frecuencias precisamente en una de las épocas en las que muchas personas siguen necesitando desplazarse al hospital. El gobierno municipal debe revisar esta planificación y recuperar un servicio acorde con la importancia del Hospital General para Ontinyent y toda la Vall d'Albaida", concluye el portavoz socialista.