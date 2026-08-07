Las subcampeonas del COTIF Cañamás Naranja "visitan" el Ayuntamiento de Ontinyent

El Ayuntamiento de Ontinyent ha coordinado una recepción para las jugadoras y el cuerpo técnico del CDEB Ontinyent, que quedaron subcampeonas del torneo COTIF Canamás Naranja. Entrenadas por Rocío Hervás, las jugadoras del equipo femenino de la FEBO fueron una de las sorpresas de la cita veraniega que se celebra en la Ribera. Llegaron a la final -donde hicieron un gran papel- y superaron antes a equipos de mayor categoría. Júlia Pérez se llevó el MVP del torneo, pero también destacaron algunas de sus compañeras como María Sanchis.

Así, durante la visita al consistirio la primera teniente de alcalde, Natàlia Enguix, junto con las regidora Paula Soler y el concejal Àlex Borrell, han querido trasladarles "el reconocimiento de toda la ciudad por su esfuerzo, implicación y espíritu de equipo". "Sois un orgullo para Ontinyent y un ejemplo para todas las niñas y jóvenes que sueñan con el deporte. Enhorabuena por el camino recorrido y por todo el que todavía está para venir", exponen fuentes municipales.