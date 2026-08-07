Xàtiva plantará 250 árboles en diferentes espacios públicos de la ciudad con una inversión de 245.000 euros

El Ayuntamiento de Xàtiva plantará un total de 250 árboles en diferentes espacios públicos del municipio "con la finalidad de incrementar la infraestructura verde municipal, mejorar la calidad ambiental, reducir el efecto isla de calor y aumentar la resiliencia frente a los efectos del cambio climático", según exponen desde el Ayuntamiento. Así, las fuentes consultadas apuntan que "la actuación cuenta con un presupuesto de 245.000 euros, financiados a través del remanente líquido de tesorería al tratarse de una inversión financieramente sostenible".

"Cabe recordar que Xàtiva cuenta con una elevada riqueza arbórea y un amplio patrimonio natural, pero, pese a ello, presenta también una necesidad creciente de incrementar las zonas arboladas debido a la falta de sombra en determinadas vías y plazas, la existencia de alcorques vacíos, la pérdida de ejemplares por envejecimiento o la afección de plagas y enfermedades, el incremento de episodios de altas temperaturas y la voluntad de cumplir con los objetivos municipales de sostenibilidad y de contribuir a la adaptación al cambio climático", prosiguen desde el consistorio.

"De manera concreta, las actuaciones se agrupan en cuatro grandes intervenciones: la zona dotacional del skatepark (con la creación de la instalación de riego asociada); la reposición de setos y topiarias en los jardines de la Glorieta José Espejo, el Jardí de la Pau, los Jardines del Palasiet y el Jardí del Bes; el mantenimiento integral, reposición, adecuación de alcorques y aceras contiguas en mal estado en el polígono industrial Meses; y la reposición de arbolado viario y la adecuación de alcorques en viales y plazas del núcleo urbano", apuntan.

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«La replantación de 250 árboles en nuestra ciudad es una apuesta clara por una Xàtiva más verde, más saludable y más preparada para los retos del futuro. Cada árbol que plantamos contribuye a mejorar la calidad del aire, a reducir el efecto de las altas temperaturas y a crear espacios más agradables y habitables para la ciudadanía», ha manifestado la concejala de Parques y Jardines, María Beltrán, quien ha recalcado que «esta actuación forma parte de nuestro compromiso con el mantenimiento y la renovación del arbolado urbano, sustituyendo los ejemplares que se han perdido o que se encontraban en mal estado por especies más adecuadas y resilientes. Continuaremos trabajando para que nuestras calles, plazas y jardines sean espacios de convivencia, bienestar y biodiversidad, porque invertir en infraestructura verde es invertir en calidad de vida, salud pública y en una ciudad más amable y resiliente ante los desafíos ambientales».