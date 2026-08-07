Xàtiva restringirá el acceso al Castillo con vehículos particulares durante el eclipse del próximo 12 de agosto

El Ayuntamiento de Xàtiva ha establecido un dispositivo especial de acceso al Castillo con motivo del eclipse, con el objetivo de evitar afluencias masivas de vehículos, problemas de movilidad y la acumulación de coches particulares en la zona.

De esta manera, a partir de las 17 horas del día del eclipse (12 de agosto) quedará restringido el acceso al Castillo con vehículos particulares. "La medida busca garantizar la seguridad y facilitar la movilidad ante la previsión de una mayor afluencia de personas que puedan querer desplazarse hasta la fortaleza para observar el eclipse", exponen desde el consistorio.

Para facilitar el acceso a las personas que quieran subir al Castillo, el Ayuntamiento habilitará el aparcamiento del Centro de Especialidades y pondrá en funcionamiento la línea de autobús urbano entre este punto y la puerta del Castillo, con el mismo funcionamiento que habitualmente tiene los domingos y festivos, pero en este caso a partir de las 17 horas.

Por tanto, las personas que quieran observar el eclipse desde el Castillo deberán dejar sus vehículos en el Centro de Especialidades y continuar el trayecto a pie o mediante el servicio de autobús urbano habilitado.

El Ayuntamiento recuerda, asimismo, que "Xàtiva no se encuentra entre las zonas de la provincia de Valencia con mejores condiciones de observación del eclipse, ya que las localizaciones situadas más al norte de la provincia presentarán, en términos generales, mejores condiciones. No obstante, ante la posibilidad de que ciudadanía y visitantes quieran desplazarse hasta el Castillo, se ha considerado necesario establecer este dispositivo especial".

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Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende "anticiparse a posibles problemas de tráfico y de acceso, evitar una concentración excesiva de vehículos particulares y garantizar que la afluencia al Castillo se produzca de manera ordenada y segura".