Bicorp construirá un aparcamiento ante el aumento de visitantes a los paraje naturales

Bicorp sufre la falta de aparcamiento, especialmente los fines de semana y en verano, cuando la localidad de la Canal de Navarrés duplica la población y registra una avalancha de visitantes y turistas dispuestos a explorar parajes naturales del municipio como el río Fraile. El aumento masivo de visitantes provoca un problema para la pequeña localidad que no llega a los 600 habitantes, y el ayuntamiento ha llegado a pedir auxilio a administraciones superiores para coordinar medidas de control ante la afluencia de gente a los enclaves y los riesgos que ello comporta. El consistorio también toma medidas para hacer frente a la situación y ahora contempla la construcción de un aparcamiento disuasorio que ofrezca una solución a uno de los problemas de movilidad que arrastra, la falta de aparcamiento público en momentos de máxima afluencia.

El ayuntamiento proyecta la construcción del parking en una parcela del polígono 17, en la zona conocida como La Balsa Seca, en unos terrenos anexos a la carretera CV-580 hacia Millares, en el núcleo urbano, en la zona de desarrollo urbanístico de Bicorp. Cuenta con una inversión de 735.144 euros, sufragados con el Pla Obert de la Diputació de València, que ha destinado a la localidad 1,1 millones de euros. La alcaldesa, Núria Mengual, ha explicado que tras quedar desierta la licitación, el ayuntamiento está inmerso ahora en un proceso negociado con empresas interesadas en asumir la actuación. “El plazo inicial de ejecución era de 8 meses, pero ahora nos tendremos que amoldar a los plazos que marque la empresa que finalmente haga la obra”. Mengual afirma que el estacionamiento público es “el gran proyecto de la legislatura” y confía en que la obra “se inicie antes de que acabe este año o a principios del 2027. Esperamos que comiencen los trabajos antes de que acabe la legislatura”.

El proyecto contempla la construcción de un estacionamiento público con unas 50 o 55 plazas, incluyendo las reservadas que marca la normativa para carga eléctrica y las plazas para personas con movilidad reducida. El aparcamiento cubrirá las necesidades de los vecinos y vecinas de Bicorp y los visitantes que acuden al pueblo. La alcaldesa señala que “cada vez hay más vehículos en el pueblo, las familias tienen más de un coche, y falta aparcamiento. Este parking servirá para la gente del pueblo y para los que vienen de fuera”.

Obra de gran complejidad

La obra cuenta con una importante inversión, ya que los trabajos a ejecutar tienen una gran complejidad técnica, por la topografía del terreno, con presencia de construcciones en la cota superior, destacan desde el consistorio. La actuación requerirá de movimientos de tierra y de la ejecución de un muro de contención descendente anclado, para evitar el riesgo de deslizamientos de tierra, explican. Desde el consistorio señalan que esta técnica “combina la excavación por fases (bataches) desde la parte superior, y estabilizará el talud mediante la instalación de mallas de refuerzo, inyección de anclajes de acero postensados y la proyección de hormigón a alta velocidad. Una vez asegurado el terreno, se procederá al movimiento de tierras y a la pavimentación con capas de mezcla bituminosa en caliente”.

Futura vía ciclopeatonal

La alcaldesa de Bicorp manifiesta que el ayuntamiento trabaja desde hace tiempo en el proyecto del aparcamiento disuasorio, un proyecto “que ha costado mucho tiempo” y ha requerido la coordinación con otras administraciones que contemplan proyectos futuros en la misma zona. Núria Mengual declara que la construcción del estacionamiento ha precisado la “coordinación con el área de Carreteras de la Diputació de València, que proyecta la ejecución de una vía ciclopeatonal que unirá el casco urbano con el cementerio. Esta vía discurrirá por esta zona y había que coordinarse para no interferirse los proyectos”.

Bicorp pone de manifiesto la importancia de la construcción de este aparcamiento, que solucionará la falta de estacionamiento en periodos estivales y fines de semana, cuando se incrementa notablemente la afluencia de turistas, así como en la temporada de recolección de olivas, cuando aumentan también los trabajadores agrícolas. La primera edil señala que en estas épocas “se atura el casco urbano y es complicado aparcar los vehículos”. Núria Mengual evidencia la necesidad de la construcción del aparcamiento para “solucionar la falta de espacio para los vehículos y para desarrollar proyectos futuros en la población, como peatonalizar la Plaza de la Iglesia y potenciar la movilidad pacífica y segura de los vecinos y vecinas”, concluye la alcaldesa de Bicorp.