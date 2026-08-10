Cierran por contaminación fecal las piscinas de Anna, L'Olleria y Canals en un domingo de calor extremo

Es una situación poco agradable, que afecta a todos los usuarios de una infraestructura clave para combatir el exceso térmico en un verano de extremo calor. El cierre de piscinas municipales a causa de episodios de contaminación fecal se ha registrado de forma reiterada durante el presente verano. De nuevo. Y este pasado fin de semana ocurrió lo mismo, al menos, en tres localidades de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés. Así, las piscinas de l'Olleria, Anna y Canals tuvieron que se cerradas durante un domingo de calor extremo como fue el 10 de agosto.

Así, el Ayuntamiento de Anna compartió un bando en la línea municipal de la red social Whatsapp en la que se informaba que "la empresa concesionaria de la piscina informa de que, debido a la presencia de heces en el agua, se ha procedido al cierre temporal de la piscina. Se llevarán a cabo los tratamientos y controles necesarios para garantizar la seguridad y salubridad de las instalaciones. Una vez finalizados, la piscina se reabrirá con normalidad. Disculpen las molestias ocasionadas y gracias por su comprensión". Los tratamientos suelen durar menos de 24 horas, por lo que una vez confirmados que las analíticas son correctas, este tipo de dotaciones municipales suelen estar abiertas al día siguiente.

Mensaje compartido en redes sociales por el Ayuntamiento de l'Olleria por el cierre de la piscina por un episodio de contaminación fecal. / Levante-EMV

Por otra parte, en los perfiles oficiales en redes sociales del Ayuntamiento de L'Olleria se informó de que ayer por el mediodía se registró "un incidente de contaminación fecal en la Piscina Municipal. Se evacuó la zona de baño y se activó el protocolo de limpieza establecido por la Conselleria de Sanidad". Desde el consistorio confirmaron que la piscina permanecería cerrada hasta nuevo aviso y expusieron que se anulaban las clases de Aquagym de hoy.

"Estas acciones tienen como objetivo garantizar la seguridad de todos los usuarios de la piscina. Por tanto, es necesario completar el tratamiento y la depuración del agua según el tiempo estipulado en el protocolo de la Generalitat Agradecemos la comprensión de los vecinos ante esta situación inesperada, así como el esfuerzo del personal municipal que trabajan por restablecer la normalidad tan pronto como sea posible. Recordamos que el uso responsable de la piscina y el resto los espacios públicos es fundamental", comentaron desde el consistorio.

A su vez, en Canals también se procedió a adoptar la misma medida, siendo la causa en este caso que un bebé sin pañal había entrado en la piscina.

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¿Cuando nació el reto viral?

Aunque en este último caso los testimonios apuntan a la presencia de un bebé, lo cierto es que durante los últimos veranos se ha popularizado entre los jóvenes un llamado "reto marrón" o "alerta cagona", incluso con vídeos compartidos a través de las redes sociales. La iniciativa se hizo "popular" entre los veranos de 2018 y 2019, y desde entonces vuelve a causar problemas verano tras verano. En zonas como la Comunitat Valenciana, algunos ayuntamientos han instalado cámaras de vigilancia y alerta de la posible imposición de fuerte multas si dan con los responsables de este tipo de episodios.