Se declaran dos incendios forestales en Enguera y Anna en plena tormenta

El 112 ha alertado sobre la concatenación de dos incendios forestales en las localidades de Enguera y Anna, en la comarca de la Canal de Navarrés. Así, el primero que se ha declarado se ha registrado pasadas las seis de la tarde en un espacio natural enclavado en la zona de Anna, según la información facilitada por los canales oficiales. Se ha movilizado un medio aéreo, dos unidades forestales de la Generalitat -una de ellas helitransportada- y tres autobombas, además de una unidad de vigilancia. Sin embargo, según informan los bomberos, cuando han llegado los equipos de extinción el fuego ya se había apagado y ha quedado en un conato.

Casí a la misma hora se ha declarado otro foco similar en Enguera, que ya se encuentra estabilizado y con evolución favorable. En este caso han participado en las tareas de extinción seis medios aéreos, cuatro unidades de bomberos forestales de la Generalitat, una de ellas helitransportada, dos autobombas y dos dotaciones del Consorcio de Bombers.

Los dos episodios se han originado en medio de la alerta naranja por lluvia y granizo que se ha decretado en las zonas de interior y otras partes de la provincia de Valencia para la tarde de hoy. En este tipo de escenarios, todos los indicios apuntan a la irrupción de fenómenos naturales como rayos, relámpagos o truenos que pueden ocasionar que se incinere una parcela forestal de forma repentina.

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De momento, no ha trascendido la superficie afectada en ambos casos. La alerta naranja decretada por las administraciones avisa de la posible presencia de tormentas acompañadas con granizo local y fuertes rachas de viento conforme avance la jornada.