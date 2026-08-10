Eclipse solar en Ontinyent: estos serán los accesos cerrados y las zonas recomendadas para verlo

El Ayuntamiento de Ontinyent ha activado el Cecopal ante el eclipse solar del miércoles 12 de agosto, un fenómeno que podría provocar importantes desplazamientos y concentraciones de personas en algunos de los puntos más elevados del municipio.

La reunión celebrada este lunes ha servido para coordinar un dispositivo especial de seguridad y prevención ante la previsión de una elevada afluencia de ciudadanos que quieran observar el eclipse, que en Ontinyent alcanzará una ocultación del Sol próxima al 99%.

Entre las principales medidas acordadas se encuentra la restricción del acceso de vehículos a los parajes de Sant Esteve y Santa Anna, dos de las zonas desde las que se espera una mayor concentración de público.

En el caso de Sant Esteve, el corte se establecerá a la altura de San Jacinto. La decisión responde a las indicaciones de la Generalitat Valenciana y también a las peticiones trasladadas desde la zona de Sant Esteve.

Dispositivo especial de Policía Local, Nacional y Guardia Civil

La alcaldesa en funciones de Ontinyent, Natàlia Enguix, ha explicado las medidas acompañada por los concejales Óscar Borrell, Jordi Vallés y Àlex Borrell.

Según Enguix, el Cecopal ha establecido un dispositivo especial coordinado con la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de reforzar la presencia de la Policía Local en los accesos a Sant Esteve y Santa Anna.

El principal objetivo es evitar situaciones de riesgo derivadas de posibles aglomeraciones y, especialmente, impedir una acumulación masiva de vehículos en espacios con accesos complicados.

“Lo que queremos sobre todo es evitar una masificación de vehículos y por eso hemos cerrado el acceso a los dos parajes más elevados donde pensamos que puede producirse una mayor concentración de personas”, ha señalado la alcaldesa en funciones.

Ontinyent recomienda ver el eclipse cerca de casa

El Ayuntamiento recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios durante la tarde del miércoles y observar el eclipse, siempre que sea posible, desde lugares próximos al domicilio.

Terrazas, viviendas o casas de campo pueden convertirse así en alternativas para disfrutar del fenómeno sin necesidad de trasladarse hasta las zonas más concurridas.

Desde el consistorio recuerdan que el eclipse provocará alrededor de 40 minutos de oscurecimiento parcial, llegando a una ocultación cercana al 99%.

Por este motivo, se aconseja que una vez iniciado el fenómeno las personas permanezcan en el lugar elegido para contemplarlo y eviten desplazarse mientras dure el momento de mayor oscuridad.

Quienes decidan acudir a otros lugares de Ontinyent deberán evitar preferentemente las zonas forestales o de difícil acceso. En caso de subir a puntos elevados, el Ayuntamiento aconseja hacerlo a pie, con suficiente antelación y llevando agua.

Cerca de 150 jóvenes verán el eclipse desde Benarrai

Como alternativa a las zonas de mayor afluencia, la Concejalía de Juventud ha organizado una actividad especial para observar el eclipse desde el parque de Benarrai, concretamente en la zona de la cúpula.

Alrededor de 150 jóvenes se han inscrito previamente para participar en esta iniciativa.

El concejal de Juventud, Àlex Borrell, ha explicado que todos los participantes dispondrán de gafas homologadas para la observación solar, gracias a la colaboración de Óptima Salud y al material facilitado por la Diputación de Valencia.

La actividad contará además con la participación de la profesora de la Universitat de València Rosana Moriana y de Raquel Vela, de Óptima Salud, que acompañarán a los jóvenes durante la observación.

“Podremos visualizar el eclipse desde la zona de la cúpula de Benarrai y tendremos también acompañamiento musical”, ha explicado Borrell, quien ha destacado que la iniciativa pretende que los jóvenes puedan “disfrutar al máximo de este acontecimiento histórico”.

Cómo ver el eclipse solar de forma segura

El Ayuntamiento de Ontinyent insiste especialmente en la necesidad de utilizar únicamente gafas homologadas para mirar directamente al Sol.

También se pide hacer un uso responsable de los teléfonos móviles durante los momentos de mayor concentración de personas.

Entre las recomendaciones municipales se encuentra evitar las emisiones en directo, los vídeos en streaming o el envío continuado de archivos pesados durante los momentos de máxima afluencia, con el objetivo de no saturar las redes de comunicación.

Asimismo, se aconseja priorizar los mensajes frente a las llamadas telefónicas.

Ontinyent publicará un bando con todas las medidas

El Ayuntamiento difundirá un bando municipal con las medidas adoptadas durante la reunión del CECOPAL y las principales recomendaciones para disfrutar del eclipse solar con seguridad.

La información se distribuirá también a través de las redes sociales municipales y de los medios de comunicación.

Natàlia Enguix ha querido trasladar finalmente un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Ontinyent.

“Está todo previsto y organizado desde el Ayuntamiento de Ontinyent. Queremos que la gente disfrute del eclipse con calma y seguridad, evitando desplazamientos innecesarios y siguiendo las recomendaciones”, ha indicado.