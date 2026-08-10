El exdirigente de Compromís per Ontinyent Joan Gilabert sale en defensa del puerta a puerta

El exportavoz de Compromís per Ontinyent y antiguo concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ontinyent, Joan Gilabert, ha salido públicamente en defensa del nuevo sistema de recogida de residuos puerta a puerta, en un momento en el que su antigua formación mantiene una posición muy crítica con este modelo implantado en la ciudad.

Gilabert, que abandonó la política municipal tras su dimisión como concejal en 2016, ha fijado su posición en una columna de opinión publicada en El Periòdic de Ontinyent, en la que reclama «dar un apoyo claro al nuevo modelo» y cuestiona algunos de los argumentos utilizados contra el sistema.

El exdirigente de Compromís reconoce al inicio de su artículo que está «muy desconectado del día a día de la política en general y de la local en particular», pero asegura que, ante el debate generado, considera necesario pronunciarse. «Con tanto de poco trellat, odio y mala educación que he leído por las redes al respecto, creo que hay que alzar la voz y dar un apoyo claro al nuevo modelo», señala.

Gilabert es especialmente crítico con el antiguo sistema de recogida puerta a puerta que se aplicaba en Ontinyent. A su juicio, «era un modelo totalmente ineficiente, caro y en ningún caso fomentaba el reciclaje». En este sentido, defiende que «hace muchos años que se debería haber apostado por una selección previa y una recogida puerta a puerta selectiva como la que ha introducido el nuevo modelo».

«Es un paso necesario y en el buen camino»

El antiguo responsable municipal de Hacienda sostiene que, más allá de las circunstancias que hayan rodeado la decisión de implantar el nuevo sistema, lo importante es el resultado. «Tanto da el porqué se ha tomado ahora la decisión y las ganas o desgana con las que se ha tomado, pero lo cierto es que es un paso necesario y en el buen camino», afirma.

Una de las partes centrales de su reflexión gira en torno al concepto de libertad empleado por quienes cuestionan determinadas obligaciones asociadas a la gestión de los residuos. Gilabert ironiza con otras normas y obligaciones de la vida cotidiana: .¿Por qué no puedo fumar donde quiera? ¿Por qué tenemos que ponernos mascarilla? ¿Por qué no puedo ir a 180 km/hora si mi coche lo permite? ¿Por qué hay que pagar impuestos?».

Y concluye que el debate no debe plantearse únicamente desde la libertad individual. «No, no es libertad, se trata de hacer políticas pensando en el bien común, en la colectividad, al fijar unas normas de convivencia razonables o dejar que cada cual haga lo que le venga en gana, en contra de ese bien común al cual tendríamos que aspirar», sostiene.

Gilabert también hace un llamamiento a la oposición política para que centre sus esfuerzos en cuestiones que considera más relevantes y evite, a su juicio, dar legitimidad a quienes incumplen las normas de recogida. «Seguro que hay muchos más temas con los cuales hacer oposición», apunta, antes de pedir que se sumen esfuerzos «porque el nuevo modelo funciono lo más pronto mejor».

El exconcejal concluye su columna con una crítica a quienes incumplen el sistema: «No demos ni un milímetro de legitimidad a los que deliberadamente incumplen y ensucian el pueblo».