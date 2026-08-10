La Fira de Xàtiva une en un mismo homenaje a Bruno Lomas y Mike Canon

El Jardín El Palasiet será un año más uno de los espacios escénicos de referencia de la Fira d’Agost de Xàtiva, con una programación que del 15 al 19 de agosto combinará música, teatro, tradición y propuestas protagonizadas por artistas y colectivos locales. Todas las actividades tendrán lugar a las 23 horas, con entrada gratuita.

La programación comenzará el viernes 15 de agosto con una Nit de concert per al record, una propuesta que rinde homenaje a dos figuras muy vinculadas a la música de Xàtiva, aunque con trayectorias muy diferentes: Bruno Lomas y Mike Canon. Bajo el título «Tributo a Bruno Lomas. Reconocemos a Mike Canon», la velada contará con las actuaciones de Raúl Jorques y Los Saitis, con la colaboración de Rincón Clandestino, en una noche dedicada al rock and roll y al legado musical de la ciudad.

El homenaje a Bruno Lomas constituye una tradición musical profundamente arraigada en Xàtiva, especialmente durante la Fira d’Agost, cuando la ciudad recuerda la figura de Emilio Baldoví, nacido en Xàtiva en 1940, a través de conciertos y versiones de sus grandes éxitos. Este año, además, la propuesta incorpora el reconocimiento a Mike Canon, Manuel Aranzueque Canon, una figura icónica de la ciudad y de la música local, conocida por sus espectáculos y por sus homenajes a grandes referentes de la canción.

El sábado 16 de agosto será el turno de la primera noche de sainetes, una cita que dará protagonismo a diversas comisiones falleras de la ciudad. La Falla del Raval representará «Al Raval no fallem mai», una comedia sobre las situaciones cotidianas y los personajes habituales de un casal fallero; la Falla Sant Feliu pondrá en escena «Quarantena», una historia ambientada en un teatro abandonado que plantea una situación de control social en un futuro distópico; y la Falla El Cid - Plaça de la Trinitat representará «Un día en la pastelería de Perla», una propuesta basada en las situaciones divertidas que se producen alrededor de una pastelería de barrio.

El domingo 17 de agosto, la música volverá a ser protagonista con Noah Histeria, una banda xativina de rock progresivo que cuenta con una década de trayectoria. El grupo ha publicado tres trabajos reconocidos por la crítica y ha actuado tanto en España como en Francia, además de participar en festivales como el Resurrection Fest y el Z! Live. Su propuesta combina virtuosismo técnico, influencias del jazz y una marcada narrativa conceptual.

Noche de sainetes

El lunes 18 de agosto llegará la segunda Noche de sainetes, con las propuestas de la Falla Avinguda de Selgas i Adjacents, que presentará «Colombaire de profit», una comedia protagonizada por Pascualo, un zapatero aficionado a las palomas que se ve inmerso en todo tipo de enredos; la Falla Sant Jordi, que representará «La rutina diària de Sant Pere», una obra cargada de humor y crítica social ambientada a las puertas del cielo; y la falla Espanyoleto, con «San... Serení del Monte», una historia de engaños y enredos familiares en torno a un falso santo con poderes adivinatorios.

La programación se cerrará el martes 19 de agosto con una nueva noche de grupo, protagonizada por Los Bonitos Redford. La formación ofrecerá un repertorio de versiones de grandes clásicos del rock nacional e internacional de los años 80 y 90, con temas en castellano e inglés. El grupo, que ya ha participado en los puntos oficiales de animación musical de la Mitja Marató de Xàtiva, convertirá el Palasiet en un gran espacio de música, nostalgia y participación con un directo concebido como un auténtico «karaoke gigante».

De esta manera, el Palasiet refuerza durante la Fira d’Agost su carácter de espacio escénico abierto a la ciudadanía, con una programación que apuesta por la diversidad de formatos y, especialmente, por dar visibilidad al talento, la cultura y las tradiciones locales. La propuesta permitirá disfrutar de cinco noches consecutivas de actividades culturales con acceso libre, complementando el resto de la programación ferial.

La información completa de la Fira d’Agost se puede consultar en firaxativa.com.