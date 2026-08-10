Se incendia un piso en la calle La Pau de Ontinyent

El episodio tuvo lugar ayer, domingo 9 de agosto, pasadas las once y media de la mañana en una vivienda enclavada en el carrer de la Pau de Ontinyent. Un pequeño incendio ocasionado en un patio de una casa mientras cocinaban en un patio causó que se movilizaran dos dotaciones del parque de bomberos de Ontinyent. Al parecer, la presencia de unas sartenes en el fuego que no habían sido apagadas del todo habría sido la causa del incidente. La cosa no fue a mayores y cuando llegaron los efectivos las llamas ya estaban apagadas, por lo que realizaron trabajos de ventilación de todas las zonas afectadas por humo.

Agentes de la Policía Local de Ontinyent acudieron al lugar de los hechos y controlaron todo el tránsito rodado en la zona.

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Foco en Montesa

A su vez, durante la tarde de ayer domingo también se recibió un aviso por un incendio de matorrales sobre las siete y mieda de la tarde -a las 19:25 horas de la tarde concretamente- en la localidad de Montesa. En este caso, se movilizó una dotación del parque de Ontinyent, bomberos voluntarios de Vallada y un sargento. Las fuentes consultadas explicó que el fuego no se extendió de forma importante y los trabajos para su extinción fueron coordinados sin problemas.