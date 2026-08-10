Salvador Tormo se impone con un pleno de 25 platos en la tirada de Vallada

El campo de tiro El Tollo de Vallada acogió este sábado, 8 de agosto, la tradicional tirada al plato con motivo de las fiestas patronales, una competición que reunió a una veintena de participantes y que tuvo como gran protagonista al tirador de Barxeta Salvador Tormo.

Tormo se proclamó vencedor tras completar una actuación perfecta y derribar los 25 platos de la competición. La segunda posición fue para el tirador de Xàtiva Juan Carlos Palomares, con 24 platos, mientras que Gabriel García, de Albaida, obtuvo también 24 aciertos y terminó en tercera posición.

La competición también dejó alguna incidencia. El tirador de Fontanars dels Alforins, Patricio Simó, tuvo que cambiar de arma nada más comenzar la tirada después de que se le rompiera la ballesta del disparador. Pese al contratiempo, pudo continuar con la competición.

En la categoría de veteranos, el triunfo se quedó en casa. El tirador local Amadeo Garrido se impuso con 23 platos, mientras que Joel Pastor fue el ganador del premio júnior.

La competición se desarrolló bajo unas condiciones especialmente exigentes debido al intenso calor. El termómetro llegó a alcanzar los 40 grados, aunque las elevadas temperaturas no impidieron el desarrollo de la jornada ni la participación de los aficionados a esta modalidad.

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La tirada al plato volvió a convertirse así en una de las actividades deportivas destacadas de las fiestas patronales de Vallada, con una jornada de convivencia y competición que reunió a tiradores de distintas localidades de la comarca.