El servicio de limpieza de Xàtiva se reforzará durante la Fira con 300 papeleras y 180 contenedores

La Fira d’Agost de Xàtiva se prepara con un dispositivo especial de limpieza que incluirá la colocación de papeleras y el refuerzo de contenedores y de los servicios ordinarios.

En concreto, se colocarán 300 papeleras y 180 contenedores de 120 litros (100 grises, 40 azules y 40 amarillos), que contarán con bolsas del color correspondiente para facilitar la posterior gestión de los residuos según la fracción. Estos contenedores estarán repartidos entre el Real de la Feria, los espacios escénicos y los lugares donde se celebran actos, reforzándose especialmente su colocación la noche de las paellas en el pabellón de voleibol. A diferencia del año pasado, estas papeleras cambiarán las bolsas tres veces al día, en turnos de mañana, mediodía y tarde.

También se reforzarán los servicios ordinarios con el objetivo de atender el Real de la Feria y las calles adyacentes, con vehículos dotados de hidrolimpiadoras, un camión recolector para realizar una segunda recogida de los contenedores de las vías de evacuación y de los contenedores desbordados, dos camiones con caja abierta y cuatro barredoras de diferentes tamaños según las necesidades.

Cabe tener en cuenta que, hasta el 21 de agosto, se desplazarán un total de siete ubicaciones de contenedores situadas en la Alameda Jaume I (2) y la Avenida Selgas (5). Estos contenedores se trasladarán a las ubicaciones actuales de las calles Reina, Carlos Sarthou, Baixada del Carmen, Canónigo Gonzalo Viñes y Virrey Lluís Despuig (plaza de toros). En su lugar, se colocarán en estas fechas 45 contenedores de refuerzo en las calles Hostals, Portal del Lleó, plaza Trinitat, plaza Santa Ana, Pintor Rusiñol, Portal de Valencia, Puig, Jardín del Beso, avenida Murta, Académico Maravall, Comare Ana Calabuig y Pepe Martínez Moya, Fira del Bestiar y zona de aparcamiento de la Feria (Carretera de Alzira).

En cuanto a los ecoparques móviles, también cambiarán de ubicación para poder seguir prestando servicio a la ciudadanía. El ecoparque situado entre la Avenida Selgas y el Jardín del Beso se trasladará durante el periodo de fiestas a la acera junto a la plaza de toros, manteniendo su horario habitual. Por otro lado, el ecoparque móvil de Académico Maravall pasará a ubicarse en la Avenida de la Ribera, frente a la farmacia Ballester del barrio del Carmen, con horario de viernes de 10 a 14h y de 16 a 18h.

Dispositivos especiales

Asimismo, cabe destacar los operativos extraordinarios previstos para los próximos días, en el marco de las celebraciones con motivo de los actos más multitudinarios.

El día de la carrera de motos, el próximo 15 de agosto, se dispondrá de dos cubas, dos barredoras de gran tamaño, un recolector, un camión de caja abierta, dos vehículos eléctricos con hidrolimpiadora, cuatro sopladoras y una quincena de operarios.

En cuanto a la Fira del Bestiar, se ha vuelto a organizar un dispositivo especial de limpieza y desinfección el día 18 de agosto por la mañana. Los servicios previstos son un camión bañera y una pala para retirar la paja y la arena, dos cubas, dos barredoras grandes, un recolector, un camión de caja abierta, dos vehículos eléctricos con hidrolimpiadora, dos sopladores y una decena de operarios.

Respecto a la fiesta de las paellas, tras el montaje de la infraestructura, se colocarán las papeleras y los contenedores de refuerzo. En cuanto al dispositivo de limpieza, el día 21 se llevará a cabo una limpieza especial para recoger el recinto y la vía pública.

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Cabe remarcar que, hasta el 21 de agosto, todas las tardes de forma periódica habrá un refuerzo de limpieza viaria compuesto por dos peones de limpieza manual, que actuarán por separado en las diferentes zonas de actuación y eventos. Además, durante esos mismos días habrá un vehículo eléctrico con hidrolimpiadora dedicado a eliminar posibles manchas en la zona de afección del recinto ferial, así como posibles incidencias en las inmediaciones, en turno de tarde y noche.