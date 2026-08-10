Estos son los pueblos de la Canal, la Costera y la Vall d’Albaida donde el eclipse rozará el 100 %

El eclipse solar de este miércoles 12 de agosto promete convertir la Canal de Navarrés, la Costera y la Vall d’Albaida en algunos de los mejores lugares de la provincia de Valencia para contemplar un fenómeno astronómico excepcional. Sin embargo, hay una diferencia importante: en estas tres comarcas el eclipse no llegará a ser técnicamente total en ningún municipio. Unas décimas de diferencia en el porcentaje de la franja que quedará oculta son muy importantes.

El Instituto Geográfico Nacional recuerda que se trata del primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. En la Comunitat Valenciana, además, el fenómeno tendrá una particularidad: se producirá al atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte, por lo que será fundamental disponer de una vista despejada hacia el oeste.

Si se toma como referencia el porcentaje de disco solar ocultado, Millares es el gran ganador de las tres comarcas, con un 99,98 % de oscurecimiento, según el portal Treseclipses.es. El máximo se producirá alrededor de las 20.33 horas, con el Sol apenas unos grados por encima del horizonte.

Le siguen algunos de los municipios de la Canal de Navarrés y el entorno de la Costera:

Navarrés: 99,92 %

99,92 % Quesa: 99,92 %

99,92 % Bicorp: 99,91 %

99,91 % Bolbaite: 99,89 %

99,89 % Genovés: 99,89 %

99,89 % Chella: 99,88 %

99,88 % Xàtiva: 99,88 %

99,88 % Quatretonda: 99,88 %

99,88 % Llutxent: 99,88 %

99,88 % Anna: 99,87 %

99,87 % Llanera de Ranes: 99,87 %

99,87 % La Granja de la Costera: 99,87 %

Los cálculos de TresEclipses sitúan el máximo prácticamente a la misma hora en toda esta zona, en torno a las 20.33-20.34 horas, y con el Sol a unos 4 grados de altura.

Pese a todo, es importante tener cuenta las recomendaciones oficiales e informarse antes de lanzarse a las carreteras para evitar colapsos.

Y en la Vall d’Albaida, ¿dónde se verá mejor?

El eclipse irá perdiendo intensidad conforme se avanza hacia el sur de la comarca. Quatretonda y Llutxent, en el extremo norte de la Vall d’Albaida, alcanzarán el 99,88 %, mientras que l’Olleria llegará al 99,81 %.

El porcentaje desciende progresivamente hasta en otros municipios de la zona:

Albaida: 99,75 %

99,75 % Atzeneta d’Albaida: 99,75 %

99,75 % Agullent: 99,72 %

99,72 % Ontinyent: 99,70 %

99,70 % Bocairent: 99,65 %

99,65 % Fontanars dels Alforins: 99,60 %

99,60 % La Font de la Figuera: 99,58 %

Es decir, La Font de la Figuera será el municipio de las tres comarcas donde menos se ocultará el Sol, aunque incluso allí el porcentaje será extraordinariamente elevado.

Xàtiva, uno de los grandes puntos de observación

Con un 99,88 % del Sol oculto, Xàtiva será uno de los lugares más atractivos de la zona para seguir el eclipse. El Ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial ante la previsión de una importante afluencia de público al Castillo de Xàtiva, uno de los puntos elevados de referencia para contemplar el fenómeno.

A partir de las 17 horas del 12 de agosto se restringirá el acceso de vehículos particulares al castillo. Se habilitará un aparcamiento en el Centro de Especialidades y un servicio especial de autobús urbano para trasladar a los visitantes hasta la fortaleza.

La ciudad ya ha celebrado, además, una actividad divulgativa previa. El 16 de julio, Cendra Espai Cooperatiu acogió una charla del astrofísico Marc Cuenca y del historiador y arqueólogo Jordi del Castillo sobre el fenómeno, su interpretación histórica y las claves para observarlo de forma segura.

Bocairent convierte el eclipse en una experiencia turística

En la Vall d’Albaida, Bocairent ha preparado una de las propuestas más completas. Bajo el nombre de «Eclipsi a Bocairent: una jornada per mirar al cel», el Ayuntamiento, la Asociación de Hostelería y Turismo y la parroquia de la Asunción han diseñado una experiencia que combina astronomía y patrimonio.

El programa incluye visita guiada por el municipio, subida al monte Santo Cristo, explicación sobre el eclipse, refrigerio y gafas homologadas. El precio es de 10 euros, reducido a 5 euros para niños de entre 5 y 10 años, y requiere reserva previa.

La propuesta tiene especial interés porque Bocairent, pese a estar entre los municipios de la zona donde el porcentaje de ocultación es menor, ofrece puntos elevados que pueden facilitar la visión del horizonte occidental.

L’Olleria y Castelló de Rugat también preparan observaciones

La Vall d’Albaida tendrá más puntos de encuentro.

En l’Olleria, la Associació de l’Heretat del Salido ha convocado una concentración en el antic port a partir de las 19.15 horas. La organización prevé repartir gafas homologadas y no será necesaria inscripción previa, aunque los menores deberán acudir acompañados por adultos.

En Castelló de Rugat, el Ayuntamiento invita a seguir el eclipse desde la ermita, donde se han previsto condiciones para permanecer durante la tarde-noche. El consistorio ha repartido gafas de protección desde la Casa de Cultura y recomienda llevar algo para comer y una silla o esterilla para contemplar el fenómeno.

El gran problema: el Sol estará casi en el horizonte

Más allá del porcentaje de ocultación, hay un factor que puede resultar incluso más determinante que la localidad elegida: el horizonte.

El máximo del eclipse llegará alrededor de las 20.33-20.34 horas, cuando el Sol estará a apenas cuatro grados de altura y hacia el oeste-noroeste en buena parte de estas comarcas. Esto significa que una montaña, una loma, un edificio o incluso una arboleda pueden impedir completamente la visión del Sol en el momento decisivo.

Por eso, para buscar el mejor lugar no basta con elegir el municipio con mayor porcentaje de ocultación. Un punto elevado y con horizonte limpio hacia el oeste puede ofrecer una experiencia mucho mejor que otro lugar con unas décimas más de ocultación pero con obstáculos delante.

Y hay una diferencia fundamental que conviene recordar: 99,98 % no es 100 %. Aunque en Millares, Navarrés o Xàtiva el Sol quedará reducido prácticamente a un pequeño resquicio, no habrá totalidad y, por tanto, no será seguro mirar directamente al Sol en ningún momento de la fase parcial. Las gafas deben estar homologadas y cumplir la norma ISO 12312-2.

Un último aliciente: las Perseidas, la misma noche

La noche del 12 al 13 de agosto coincidirá además con el periodo de máxima actividad de las Perseidas, por lo que quienes elijan un punto de observación alejado de la contaminación lumínica podrán prolongar la experiencia astronómica después del eclipse y tratar de observar las tradicionales lágrimas de San Lorenzo.