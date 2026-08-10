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La tormenta sacude Xàtiva a las puertas de la Fira: ramas caídas y árboles partidos por rachas de 56 km/hora

La Albereda se ha inundado de hojas en pleno montaje del evento y la circulación de trenes ha podido retomarse tras la caída de una malla de plástico sobre la catenaria entre Xàtiva y l'Alcúdia de Crespins

Árbol partido por el viento en el polígono de Xàtiva.

Árbol partido por el viento en el polígono de Xàtiva. / S.G.

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Sergio Gómez

Sergio Gómez

Xàtiva

Las rachas de viento de hasta 56 kilómetros por hora que ha dejado la fugaz tormenta de este lunes por la tarde en Xàtiva han llenado la Albereda de hojas y ramas de pequeñas dimensiones desprendidas de los característicos plátanos de sombra en plenos trabajos de montaje de la Fira d'Agost, que comienza oficialmente el viernes.

El temporal ha ocasionado la caída de ramas sobre la calzada en otros puntos de la ciudad como la plaça de la Bassa o los polígonos. En la zona del concesionario de Seat puede observarse un árbol partido por la mitad a causa del viento, que también ha derribado vallas y paneles publicitarios.

Una rama caída en la plaza de la Bassa.

Una rama caída en la plaza de la Bassa. / JLG Llagües

La tormenta también ha provocado la interrupción temporal de la circulación ferroviaria entre Xátiva y L'Alcudia de Crepsins por la presencia de una malla de plástico sobre la catenaria. Este incidente ha afectado a los trenes de la línea C2 del núcleo de cercanías de València, aunque poco después de anunciarse ha podido solucionarse y se ha recuperado gradualmente la frecuencia de paso habitual en el trazado.

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En Ontinyent, por otra parte, el episodio de este lunes ha ido acompañado de un aguacero considerable que ha dejado una precipitación acumulada de 15.6 litros por metro cuadrado en poco tiempo. Igualmente, se han declarado diversos conatos de incendios por rayos en la zona de la Costera y la Canal de Navarrés que no han pasado a mayores.

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