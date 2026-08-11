Captan a un grupo de encapuchados merodeando por la noche en Bixquert

Es una problemática reincidente en ciudades con diseminados de gran superficie. De forma periódica, los vecinos denuncian la presencia de grupos de personas que aprovechan la oscuridad para entrar en los inmuebles donde confirman que no hay nadie y vaciarlos lo más pronto posible. La zona de Bixquert -en Xàtiva- hace tiempo que sufre este escenario y una de las prácticas más repetidas por los titulares de estas viviendas es la instalación de sistemas de vigilancia, con el objetivo de que actúen como medida disuasoria ante los amantes de lo ajeno. Y haya pruebas de los incidentes.

Ahora, los "cacos" han vuelto a hacer acto de presencia en Bixquert. Así lo certifican las imágenes captadas por las cámaras instaladas en un chalet de la zona de la Senda de Pla. El objetivo grabó a tres individuos ataviados con ropa oscura merodeando por esta franja de la urbanización. Las imágenes aportadas por el grupo de vecinos "Bixquert Organizados" no dejan lugar a dudas. Fueron grabadas el pasado domingo 9 de agosto a las 23:50 horas de la noche.

Los propios residentes han descrito lo ocurrido en una publicación realizada en redes sociales. "Después de un tiempo de relativa tranquilidad, volvimos a tener una incidencia en nuestra zona: personas vestidas de negro fueron vistas merodeando por chalets", exponen. Y apuntan que "ahora llegan días de Fira, el Ayuntamiento está volcado en otros asuntos y celebraciones, pero quienes vivimos en Bixquert seguimos aquí todo el año. Pagamos nuestros impuestos como cualquier otro vecino de Xàtiva y seguimos reclamando algo tan básico como seguridad, vigilancia y medios suficientes para una zona tan extensa como la nuestra", apuntan.

De momento, no han confirmado que hubieran ningún robo durante aquella noche.

Respuesta policial

Por su parte, desde la Policía Local de Xàtiva han detallado a este diario que recibieron un aviso sobre la presencia de "cuatro varones encapuchados" -en las imágenes compartidos por los vecinos se ve a tres, el cuarto podría ser un conductor- en el Camí Carabineros. "Un vecino comunicó que había visto a cuatro hombres encapuchados corriendo después de haber estado asomándose a los chalets", apuntan las fuentes consultadas. A su vez, confirman que se desplazaron dos patrullas de la Policía Local de Xàtiva a la parcela indicada, dando también aviso a la Guardia Civil, que ya se encontraba por la zona por una alerta similar.

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Desde los cuerpos de seguridad apuntan que "se realizaron varias rondas de vigilancia por el camino Carabineros, cami Quintana, cami la Cambra, el Mistero y adyacentes con resultado negativo. A su vez, no se observó desde el exterior de las viviendas nada extraño o fuera de lo normal", apostillan.