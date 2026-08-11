Carlos Ferrero entrenará al amateur A del club deportivo Esport Base de Ontinyent

El club deportivo Esport Base de Ontinyent ha anunciado la incorporación de Carlos Ferrero como entrenador del equipo de la categoría Amateur A. Así lo han confirmado en sus perfiles oficiales en redes sociales: "Hay personas que no necesitan presentación. Y Carlos es una de ellas dentro del fútbol valenciano", exponen. Luego, desgranan su currículi; "Entrenador UEFA PRO, Máster en Psicología Deportiva y Alto Rendimiento y Director Deportivo RFEF, acumula más de 13 años de experiencia como director deportivo del CD La Canal", apuntan.

"Su currículum también incluye una etapa como segundo entrenador del CD Olímpic de Xàtiva en 3.ª RFEF y el título de campeón de España con la Selección Valenciana. Actualmente, forma parte del proyecto Valenta de fútbol femenino de la FFCV, aportando su experiencia, por el que conoce perfectamente el fútbol femenino. Y, para nosotros, hay un componente todavía más especial: Carlos ya forma parte de nuestra historia. Fue miembro del cuerpo técnico que nos acompañó en nuestra participación histórica en el COTIF. Ahora, queremos seguir andando juntos en un momento muy especial, con el Amateur A preparando su debut en Liga Autonómica. Una apuesta por la experiencia, la formación y el liderazgo para afrontar un nuevo reto. Bienvenido, Carlos!", comentan desde el equipo de la capital de la Vall d'Albaida.