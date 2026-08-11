La Entrada de Bandas de Ontinyent estrenará un premio dedicado al Maestro Ferrero en pleno centenario

La Entrada de Bandas de las Fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent incorporará este año una importante novedad. El acto estrenará un premio a la mejor interpretación de un pasodoble del Maestro José María Ferrero Pastor, coincidiendo con la celebración del centenario del nacimiento del compositor ontinyentí.

El nuevo galardón se entregará durante la Entrada de Bandas del jueves 20 de agosto, una cita que este año tendrá un marcado carácter de homenaje al Maestro Ferrero y a su legado dentro de la música festera.

La distinción se integra en el amplio programa que Ontinyent está desarrollando durante 2026 con motivo del Centenario del nacimiento del Maestro Ferrero, una conmemoración concebida para acercar su figura y su obra a diferentes generaciones y reivindicar su decisiva aportación a la música de Moros y Cristianos.

Un premio para reconocer la mejor interpretación de Ferrero

La concejala de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, y el concejal de Cultura y miembro de la Comisión del Centenario, Àlex Borrell, destacan que el nuevo reconocimiento permitirá poner el foco tanto en las bandas participantes como en la obra del compositor. “El nuevo galardón quiere poner en valor la música festera y, al mismo tiempo, reconocer la interpretación de las composiciones del Maestro Ferrero, en un acto que va a ser especialmente emotivo este año”, señalan.

Las bandas tendrán así un incentivo añadido durante una Entrada de Bandas de Ontinyent que cada año se convierte en uno de los momentos previos más multitudinarios y reconocibles de las fiestas.

Pilar Ferrero dirigirá “Chimo” en Ontinyent

Uno de los momentos más especiales llegará con la ya tradicional interpretación conjunta de la marcha mora “Chimo”, la composición más emblemática de José María Ferrero y una pieza inseparable de la identidad festera de Ontinyent.

Este año la dirección tendrá un significado especialmente familiar: correrá a cargo de Pilar Ferrero Silvage, hija del Maestro Ferrero. Será ella quien se sitúe al frente de las bandas participantes para dirigir una nueva interpretación multitudinaria de Chimo, dentro de los actos conmemorativos por los cien años del nacimiento de su padre.

La escena tendrá, por tanto, una carga simbólica especial: la hija del compositor dirigiendo en Ontinyent la obra que se ha convertido en uno de los grandes himnos musicales de sus Moros y Cristianos.

El centenario del Maestro Ferrero marca 2026 en Ontinyent

La creación del premio de la Entrada de Bandas es una de las numerosas iniciativas organizadas durante este año para recordar a José María Ferrero Pastor y divulgar su legado.

Entre las actividades desarrolladas figura el reciente concierto que reunió por primera vez a las cuatro bandas de música de Ontinyent en un homenaje conjunto al compositor.

También se ha publicado un cuento infantil ilustrado para acercar la figura del músico a los más jóvenes.

El programa continuará durante los próximos meses. El Ayuntamiento prevé crear en la Casa de Cultura de Ontinyent un espacio expositivo permanente dedicado al Maestro Ferrero, que permitirá mantener su memoria más allá del año del centenario.

También está prevista una edición especial de la revista Almaig dedicada al compositor.

La Orquesta Sinfónica Caixa Ontinyent interpretará una obra de Ferrero

Otro de los actos destacados llegará al Teatro Echegaray, donde la Orquesta Sinfónica Caixa Ontinyent interpretará un poema sinfónico del Maestro Ferrero.

La composición contará con un arreglo para orquesta sinfónica realizado por Daniel Ferrero, hijo del compositor, incorporando así nuevamente a la familia del músico a los homenajes del centenario.

Todo este programa pretende mantener viva una obra estrechamente ligada a la evolución de las fiestas y a la propia identidad musical de Ontinyent.

La Entrada de Bandas del 20 de agosto se convertirá, en cualquier caso, en uno de los momentos centrales de la conmemoración: estrenará el nuevo premio dedicado al compositor y culminará con Pilar Ferrero levantando la batuta para dirigir ante las bandas una de las composiciones más reconocibles de su padre, “Chimo”.