La Fira d’Agost llenará de teatro, circo y humor el espacio infantil y familiar del Martínez Bellver

El patio del CEIP Martínez Bellver se convertirá durante la Fira d’Agost en uno de los espacios principales de la programación infantil y familiar, con cinco propuestas de artes escénicas que combinarán teatro de calle, clown, circo, acrobacia, títeres y poesía visual. Las actuaciones tendrán lugar del 15 al 19 de agosto, a las 19:30 horas, con entrada gratuita y apertura de puertas 30 minutos antes.

La programación comenzará el sábado 15 de agosto con «Tenderete», de Ameba Teatre, un espectáculo de teatro de calle en castellano pensado para el público familiar y con una duración aproximada de 50 minutos. Precari y Minúscula son los dos personajes encargados de liberar al niño interior de los adultos que acompañan a los más pequeños, en una propuesta de payasos que reivindica la necesidad de conectar con la infancia y disfrutar del juego y de la imaginación.

El domingo 16 de agosto llegará «LUA - La magia de compartir y devolver los colores al universo», de Alba Sarraute, Premio Nacional de Cultura 2023. La propuesta combina clown, circo, acrobacia y poesía visual sin texto y está especialmente recomendada para niños y niñas de entre 3 y 6 años. El espectáculo plantea un viaje poético en el que una payasa busca encender su propia luz, mientras habla de fragilidad, humor y equilibrio. Además, será accesible para personas sordas mediante ILSE.

La tercera propuesta será el lunes 17 de agosto, con «Duo de Dos», de la compañía Duo X Caso. Se trata de un espectáculo de clown y circo familiar, sin texto, recomendado para públicos de 0 a 99 años, que nace del juego entre dos personajes provenientes de un circo antiguo. Las acrobacias, las risas, las sorpresas y la interacción con el público serán los ingredientes de una propuesta accesible también para personas sordas mediante ILSE.

Circo y clown

El martes 18 de agosto será el turno de «The Show Moscón», de la compañía Galitoon, un espectáculo de títeres en valenciano para todos los públicos. La propuesta presenta un particular circo ambulante de variedades conducido por una gran mosca y desarrollado en el interior de un armario que se abre para descubrir todo tipo de números. Divas de la canción, números musicales absurdos, magos y mentalistas, bebés equilibristas y espectáculos de danza formarán parte de un montaje que rinde homenaje a las diferentes escuelas y técnicas de manipulación de títeres.

La programación se cerrará el miércoles 19 de agosto con «La Bella Tour», una propuesta de clown y circo familiar de la compañía homónima, sin texto y para todos los públicos. El espectáculo recupera el espíritu de los antiguos circos a través de dos payasos que intentan mantener viva la herencia circense familiar, entre acrobacias, humor y situaciones más o menos desastrosas. El objetivo final será conseguir aquello que da sentido a cualquier espectáculo de clown: la carcajada del público. El acto será también accesible para personas sordas mediante ILSE.

Con esta propuesta, la Fira d’Agost refuerza su apuesta por una programación cultural pensada también para los más pequeños y para disfrutar en familia, con espectáculos de diferentes formatos y lenguajes que permiten acercar las artes escénicas a públicos de todas las edades.