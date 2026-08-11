Las gafas para ver el eclipse solar se agotan: Ópticas, farmacias y bazares se quedan sin existencias en Xàtiva

Queda un día. El eclipse solar de 12 de agosto de 2026 será el primero de los tres hitos de este tipo que se podrán contemplar en años consecutivos desde la Península Ibérica. Muchos lugares de la Comunitat Valenciana cuentan con condiciones de observación ideales y están acogiendo a millones de visitantes. Los más previsores ya tienen preparado el sitio adecuado y conocen de antemano los horarios adecuados para no perderse la ocultación del sol. Y uno de los elementos imprescindibles para disfrutar del fenómeno con todas las garantías es contar con unas gafas homologadas. A la venta en establecimientos como farmacias, ópticas o bazares, la fiebre de adquisición de los últimos días ha causado que se agoten existencias. En Xàtiva, por ejemplo, hallar este producto -que se ha comercializado por unos 2 o 3 euros según el modelo- es casi una quimera. Si el comprador no ha sido previsor, lo tiene verdaderamente difícil.

Así lo confirman los profesionales de los citados establecimientos que han atendido a Levante-EMV. El escenario es el mismo en todos casos. La gente ha acudido en masa en los últimos días. Y lo siguen haciendo. Incluso, los teléfonos suenan con peticiones de clientes. No quedan dispositivos para examinar el eclipse.

Alicia Herrero trabaja como óptica optometrista en Óptica Alberto, situada en la capital de la Costera. Dada la avalancha de peticiones, ha decidido colgar en la puerta un cartel donde se lee la palabra "agotadas" y una fotografía de unas gafas de eclipse. Cuestionada por la situación, argumentó que "todo ha sido a última hora, muy acelerado. Nosotras ya teníamos gafas para ver el eclipse desde el año pasado, cuando hubo uno parcial. Entonces, se vendieron muy poquitas. Y ahora, de repente, todo el mundo ha venido a por ellas durante la última semana. Tenía 100 y han salido todas. He llamado a proveedores y me han dicho que están totalmente agotadas, que los locales que hubieran hecho el pedido en julio todavía tenían. Hasta hace dos semanas no se estaban vendiendo nada. Incluso, llegamos a tener una promoción donde se regalaban por la compra de unas gafas graduadas o de sol. Ahora, todo se ha descontrolado, se han agotado".

Un clienta se prueba unas gafas para ver el eclipse en una óptica de Xàtiva. / José Luis G. Llagües

Esperando el último pedido

Marta Gomar trabaja en la óptica Vicent Sancho. Ha tenido que ir pidiendo producto mientras le llegaban más solicitudes de compra: "Hemos llegado incluso a tener que hacer listas de espera, que ir ampliando los pedidos. Habremos vendido unas 400 gafas y podrían haber salido 400 más sin problemas. Hemos hablado con diferentes proveedores para tener más. Desde el pasado jueves, la gente se ha vuelto loca. Ha habido momentos de personas entrando por la puerta cada cinco minutos, con encargos de más de 10 unidades por persona. Estamos a la espera de recibir las últimas compras y repartirlas. El proveedor nos han confirmado que llegarán sin problemas".

María Soler trabaja en la óptica Pro de Xàtiva. Como el resto de vendedores de su gremio, también ha recibido un aluvión de clientes: "La gente ha venido en avalancha y los proveedores tienen falta de existencias. Habremos vendido entre 150-200 unidades, las tenemos desde hace tres meses y han ido saliendo poco a poco. A lo mejor, 120 se han vendido esta semana. Ha habido días que venía gente adrede, cada cinco minutos, preguntando si teníamos gafas. Hemos llamado y estamos pendientes de recibir algunas más, pero no sé si van a llegar".

María Moreno, Luz Moya y Juan José Sanchis trabajan en la Optica Central. Su testimonio es similar: "Ha venido mucha gente a preguntar, habremos comercializado más de 200 unidades, a tres euros. Todo se ha agotado. Primero, vinieron poco a poco y luego en las últimas semanas ha sido un escándalo", exponen. Consultadas por los riesgos de observar el fenómeno sin las gafas adecuadas, fueron muy directas: "Se puede dañar la retina y eso es una lesión que es irreversible. Sería un problema ocular grave. No es nada recomendable verlo sin las gafas adecuadas. Y tampoco es recomendable comprar unas sin están homologadas. Por no haber hecho una inversión de unos pocos euros se puede liar gorda".

Amparo Pavía trabaja como técnica en la Farmacia Soler. La situación es similar: "La gente entra por la puerta y lo pregunta enseguida. Nosotras solamente hemos tenido 100 dispositivos, 50 de adultos y 50 de niños. Y se han agotado en un día y medio. Podríamos haber vendido 500 gafas, perfectamente. Hemos intentado hablar con proveedores, pero nos han dicho que hasta el día 20 no podían entregar nada. Es algo que está pasando en todas las farmacias y ópticas".

Y algo parecido pasa en comercios minoristas. Cristina trabaja en un bazar: "Ha venido mucha gente. Todas se han acabado. Las gafas valían dos euros". En un establecimiento similar enclavado en la acera de enfrente, la situación es la misma: "Las hemos vendido todas, en teoría nos llegan más, pero no podemos prometer nada. Está siendo una locura", apunta un operario con una larga cola para cobrar por delante.

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