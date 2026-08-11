L’Olleria cancela la observación del eclipse ante el riesgo de incendios y el temor a una afluencia “descontrolada”

La observación organizada del eclipse solar prevista para este miércoles 12 de agosto en el antiguo puerto de l’Olleria ha quedado cancelada. El Ayuntamiento de esta localidad ha comunicado hoy martes la suspensión de la actividad ante la situación de riesgo extremo de incendios forestales y el peligro que podía suponer una elevada concentración de personas y vehículos en un entorno próximo a terreno forestal.

La decisión se adopta después de la reunión del Cecopal y de acuerdo con la resolución de la Generalitat Valenciana del 5 de agosto, que establece medidas extraordinarias ante el riesgo de incendios.

Pero detrás de la cancelación hay también una preocupación concreta: que la expectación generada por un acontecimiento astronómico excepcional provocara una llegada de visitantes imposible de gestionar con suficientes garantías.

Así lo explica Salvador Pérez, presidente de la Asociación Heretat del Salido, entidad que había trabajado durante las últimas semanas "con mucha ilusión" en la preparación de la actividad: “Hemos considerado que es prioritario proteger la seguridad de las personas y el medio ambiente. La concentración de gente iba a ser descontrolada”.

Pérez pone ejemplos de los problemas que podía generar una afluencia masiva en un espacio sensible. “¿Cómo controlas a tanta gente para que no tire colillas? ¿Cómo controlas los coches? ¿Cómo pasan los bomberos? Podríamos estar hablando de una catástrofe”.

“Hemos visto que se iba a desbordar”

La cancelación supone renunciar a semanas de trabajo y a una iniciativa que los organizadores afrontaban con especial ilusión. Precisamente por ello, el presidente de Heretat del Salido admite que la decisión no ha sido sencilla. “La coherencia nos ha llevado a tomar esta decisión tras la reunión del Cecopal, a pesar de toda la ilusión que llevábamos y de las semanas preparando carteles y toda la organización que conlleva”.

Sin embargo, las previsiones de afluencia terminaron inclinando la balanza. “Hemos visto que se iba a desbordar y que no era viable. Lo más responsable es cuidar del medio ambiente y de la seguridad de las personas”.

Pérez recalca además que otros municipios están tomando decisiones similares ante una jornada en la que miles de personas buscarán puntos elevados o con buena visibilidad para contemplar el eclipse. “Muchas poblaciones están adoptando la misma medida que nosotros. Es lo más coherente y responsable”, zanja.

Prohibido circular por pistas y caminos forestales

El Ayuntamiento de l’Olleria recuerda que, durante la alerta, estará prohibido realizar cualquier tipo de fuego a menos de 500 metros de una zona forestal, así como circular por pistas y caminos forestales.

El consistorio recomienda, por ello, evitar desplazamientos y aglomeraciones y optar por observar el fenómeno desde entornos urbanos, siempre que sea posible hacerlo con una visión suficientemente despejada del horizonte.

También insiste en una de las principales recomendaciones sanitarias para este miércoles: no mirar directamente al Sol sin protección específica y utilizar únicamente gafas homologadas para la observación de eclipses.

El Ayuntamiento remite a las recomendaciones de la Conselleria de Sanidad y al visor específico del Instituto Geográfico Nacional para consultar las condiciones de observación.

La administración municipal ha agradecido expresamente a la Asociación Heretat del Salido todo el trabajo realizado durante las últimas semanas para preparar una actividad que finalmente no podrá celebrarse.

Bocairent prohíbe entrar en la Serra de Mariola

La situación está obligando también a adoptar medidas excepcionales en otros municipios de la Vall d’Albaida. Bocairent ha publicado un bando específico con motivo del eclipse solar del 12 de agosto y del elevado riesgo de incendio.

El Ayuntamiento ha establecido la prohibición de acceder al Parc Natural de la Serra de Mariola tanto en vehículo como en bicicleta o a pie. Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil controlarán el cumplimiento de unas restricciones especialmente importantes para quienes estuvieran pensando en desplazarse a la Serra de Mariola para contemplar el fenómeno. La única excepción serán las personas residentes.

El bando establece igualmente la prohibición de acceder en vehículo a la ermita del Sant Crist, salvo para aquellos vehículos que cuenten con autorización de la Policía Local.

El consistorio pide a todo el vecindario que extreme las precauciones durante la jornada porque el riesgo de incendio es máximo.

Estas restricciones adquieren especial importancia ante la previsión de que numerosos ciudadanos intenten buscar espacios elevados, miradores y zonas naturales desde los que conseguir una visión más despejada del eclipse.

El consejo para este miércoles: buscar un espacio urbano y evitar la montaña

Las medidas adoptadas tanto en l’Olleria como en Bocairent buscan evitar que la expectación por el eclipse termine trasladando grandes concentraciones de personas y vehículos a zonas forestales precisamente en una jornada de riesgo extremo de incendio.

La recomendación pasa así por cambiar el concepto de buscar “el mejor mirador” por el de encontrar un lugar seguro, preferentemente urbano y con el horizonte occidental despejado. Y, sobre todo, utilizar protección ocular adecuada.