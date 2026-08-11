L’Olleria inicia en septiembre la gran renovación de uno de sus parques más conocidos con 320.000 euros de la diputación

La Diputació de València invierte 320.000 euros en renovar el área infantil y la mejorar la iluminación del Parc del Beat Pare Ferreres de l’Olleria. El proyecto, financiado por el Pla Obert, empezará a ejecutarse en septiembre y consiste, principalmente, “en adaptarlo a la normativa porque tiene más de 20 años”, ha explicado el alcalde del municipio, Ramón Vidal, tras la reunión mantenida con el presidente de la institución provincial, Vicent Mompó.

Otros proyectos financiados por la Diputación y repasados en el encuentro son los relativos al ciclo integral que agua que suman más de 240.000 euros. Concretamente son la renovación de la red de agua potable en el Camí La Gaveta (49.181 euros); la rehabilitación del colector de la calle Sant Joan de Ribera (79.072 euros); el refuerzo estructural de la caseta de rebombeo de agua potable (42.056 euros); el refuerzo estructural e impermeabilización de la caseta del pozo de extracción de agua potable (51.128 euros); y la rehabilitación del tramo del colector en calle Dos de Mayo y la renovación de la red de agua potable de la calle 25 de Abril (19.996 euros).

“Algunos de estos proyectos como el de la calle Dos de Mayo, 25 de Abril y Sant Joan de Ribera ya están acabados; todos ellos son fundamentales porque la red de agua potable tiene que estar en muy buenas condiciones”, esgrime el alcalde.

Por otra parte, destaca la segunda fase de la ampliación y mejora del Camí d’Alfarrassí (101.565 euros), la primera ya se ejecutó también con ayuda de la Diputación. “Este proyecto pretende mejorar la accesibilidad al polígono de El Carrascot para mejorar la seguridad vial y mejorar el acceso sur”, subraya Vidal, quien también resalta la contribución de la institución provincial para mejorar el acceso norte al municipio, la plaza de Loreto y una zona de paelleros.

Del mismo modo, la Diputación ha financiado la modernización del polígono industrial El Carrascot con 48.000 euros y la renovación de la iluminación del de Els Teularets, así como la climatización en el edificio del ayuntamiento y del centro social (13.089 euros), la construcción de escolleras en Camí Caputxins y de la Garrofera y la pavimentación de un camino en la zona del Figueral (67.614 euros), que empezará próximamente.

Próximo objetivo: el auditorio

L’Olleria tiene asignados 1.652.702 euros del Pla Obert, 319.065 más que con los planes de la legislatura anterior. El alcalde ha valorado el plan “positivamente porque nos han dado dinero a cuatro años y eso nos ha dado total libertad para invertir en lo que creemos más necesario, siempre escuchando a los vecinos y vecinas”.

En este sentido, ha resaltado, “seguimos luchando por el auditorio, primero hemos de comprar terrenos; continuamos trabajando codo con codo con las diferentes administraciones para poder llevarlo a cabo”. “Como alcalde siempre he de solicitar más ayudas”, defiende Vidal, al tiempo que destaca que el presidente de la Diputación “es una persona cercana y decidida a invertir en nuestros pueblos”.

Por su parte, Vicent Mompó, ha aplaudido los diferentes proyectos de l’Olleria para mejorar el municipio: “parques y jardines, ciclo integral del agua, polígonos, seguridad vial…son actuaciones necesarias para aumentar la calidad de vida de la ciudadanía”. “Estamos muy satisfechos con la evolución del Pla Obert, creo que es una sensación compartida con los alcaldes, que sistemáticamente valoran este plan como una herramienta útil para la transformación de sus pueblos”, ha concluido.