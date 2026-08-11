Luz verde a seis nuevas viviendas en plena Plaça la Bassa de Xàtiva, con precios de hasta 300.000 euros

Es una intervención que lleva tiempo anunciándose y que ahora se encuentra en pleno desarrollo. El objetivo: transformar un edificio situado en el epicentro de la Plaça la Bassa de Xàtiva en una promoción de seis viviendas de unos 69 metros cuadrados cada una.

El pasado 27 de julio, el Ayuntamiento de Xàtiva concedió a la mercantil Decaemi, SL, con sede en Elda, la licencia de obras para iniciar la actuación en el bautizado como Edificio Notaría. La parte baja del inmueble alojó en el pasado la tienda de Tele-Xàtiva y hoy es la oficina del notario Francisco Javier Martínez Laburta.

El proyecto cuenta con un presupuesto de ejecución de 310.434,70 euros y contempla -además de la creación de los pisos- la instalación de un ascensor y una actuación interior que mantendrá la volumetría exterior del inmueble, aunque aumentando la superficie construida en altura, al disponer una nueva planta a modo de altillo, aprovechando la mayor altura existente en la zona central del edificio, coincidiendo con la cumbrera de la cubierta, para generar espacios vinculados a las viviendas superiores.

Las viviendas llevan tiempo siendo comercializadas por Gesinco. Según la información publicada en la plataforma inmobiliaria Propestar, los precios anunciados oscilan entre 135.018,75 y 298.904,80 euros más IVA, aunque al menos tres de las seis unidades figuran ya como vendidas.

Tres viviendas por planta

El proyecto básico y de ejecución, redactado por el arquitecto Jaime Langa Sanchis y visado el 6 de julio de 2026, contempla la habilitación de tres viviendas en la primera planta y otras tres en la segunda (más caras al disponer de altillo) de uno, dos y tres dormitorios.

La información comercial destaca la conservación de la esencia arquitectónica del edificio, combinada con un diseño interior actual.

El anuncio de Gesinco pone el acento en las características interiores de la promoción y en su emplazamiento en pleno centro de Xàtiva. Entre los elementos anunciados figuran los techos de gran altura, grandes balconeras y amplios ventanales, además de patios, balcones o terrazas dependiendo de la tipología de vivienda.

El proyecto comercial contempla carpintería exterior de PVC con rotura de puente térmico, sistemas de aislamiento térmico y acústico, puertas macizas lacadas en blanco y materiales de gama alta en pavimentos, alicatados y revestimientos.

El edificio contará además con ascensor accesible para personas con movilidad reducida, uno de los elementos incluidos expresamente en el proyecto que ha obtenido ahora la licencia municipal.

Patrimonio dio el visto bueno sin condiciones

La ubicación del edificio, en el conjunto histórico de Xàtiva, obliga a someter la actuación a un mayor control administrativo. Aunque el edificio no cuenta con una protección individual específica dentro del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan General, el Plan Especial del casco antiguo -en tramitación- le concede una protección parcial de tipo 2.

La Comisión Mixta de Patrimonio de Xàtiva estudió el proyecto en su sesión del 14 de mayo y lo autorizó sin imponer ningún condicionante.

En la zona también existe protección arqueológica. El informe del arqueólogo municipal determina, sin embargo, que el proyecto no contempla actuaciones por debajo de la cota cero, por lo que no será necesario realizar una intervención arqueológica preventiva.

Una inversión de más de 310.000 euros

El presupuesto declarado para la ejecución de las obras asciende a 310.434,70 euros, una cantidad que los técnicos municipales consideran adecuada para las características de la actuación.

La empresa promotora ha abonado 4.656,52 euros en concepto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), después de aplicarse una bonificación municipal del 62,5%. A esta cantidad se suman 1.552,17 euros por la tasa de licencia urbanística y otros 1.241,74 euros por aprovechamiento de la vía pública.

Los informes municipales concluyen que el proyecto cumple con el Plan General de Ordenación Urbana de Xàtiva, así como con las exigencias de seguridad, accesibilidad, calidad de la edificación y gestión de residuos.

La intervención supone la incorporación de seis nuevas viviendas en uno de los espacios más céntricos y reconocibles de Xàtiva, en un inmueble integrado en el Conjunto Histórico de la ciudad.