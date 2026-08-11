De oficina tributaria a restaurante con ambientación musical en los bajos del antiguo Hotel Espanyoleto de Xàtiva

Un nuevo proyecto hostelero prepara su desembarco en uno de los espacios con más historia de la avenida Selgas de Xàtiva. El grupo de restauración local Terrassa de Sant Josep, a través de la mercantil Bohui i Clau, S.L., ha obtenido los permisos municipales para transformar uno de los bajos del antiguo Hotel Espanyoleto en un restaurante con ambientación musical-pub.

El pasado 27 de julio, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Xàtiva autorizó la licencia de obras para llevar a cabo la actuación, diseñada por el arquitecto Javier Gironés, en este céntrico y emblemático enclave de la ciudad. Según la información pública que ha trascendido, la inversión presupuestada asciende a 122.389 euros. El local objeto de la reforma, que comparte bloque con las dependencias de Hacienda y ocupa una superficie de 169 metros cuadrados construidos según Catastro, alojó durante mucho tiempo la oficina tributaria de la Diputación de Valencia, pero permanece huérfano de actividad desde que en 2022 este servicio se trasladó a un nuevo emplazamiento en la Albereda Jaume I, junto al edificio de Correos.

La actuación se encuadra dentro del conjunto histórico-artístico de Xàtiva. El inmueble en cuestión está incluido en el Catálogo del Patrimonio Arquitectónico del término municipal. El Plan Especial de Protección del casco antiguo -que continúa su tramitación a la espera de su aprobación definitiva- concede al antiguo Hotel Espanyoleto -construido en 1927 por los descendientes de la familia Selgas, de estilo modernista y actualmente ocupado por viviendas en sus plantas superiores- un nivel de protección parcial de grado 1.

El informe emitido por la arquitecta técnica municipal que avaló la concesión del permiso municipal considera que las obras proyectadas carecen de trascendencia patrimonial, por lo que no requieren de la autorización previa de la conselleria competente en materia de Cultura. Pese a ello, la intervención -que previsiblemente se iniciará una vez pasada la Fira d'Agost- debe ejecutarse siguiendo los parámetros urbanísticos y patrimoniales aplicables y bajo las directrices de un técnico competente. Una vez comenzados, el plazo máximo de ejecución de los trabajos se ha fijado en tres meses.

Un proyecto "diferente"

Este pasado sábado, Terrassa de Sant Josep avanzó sus planes a través de las redes sociales, después de colocar un cartel en la fachada del local con el logo de la compañía acompañado de la frase "Estem en marxa". La firma de restauración anuncia "un proyecto diferente, nacido con la ilusión de sorprenderos y de seguir compartiendo momentos inolvidables". Desde el grupo empresarial, no obstante, indican que, de momento, no pueden dar más detalles sobre el nuevo negocio, pero prometen a los potenciales clientes que les va "a encantar".

Al frente de la empresa que promueve la actuación, Bohui i Clau, S.L, se encuentra la reconocida jugadora y entrenadora de voleibol natural de Canals Claudia Giménez Fita, que ha obtenido diversos reconocimientos por su carrera deportiva. Giménez ha sido internacional con las categorías inferiores de la selección española y ha formado parte de clubes de primer nivel.

En el marco del expediente municipal previo a la aprobación de la licencia también se incorporó un informe del arqueólogo municipal, debido a que el bajo en el que se va a actuar se encuentra en una zona calificada como de protección arqueológica. El especialista, sin embargo, concluyó que no es necesaria una intervención arqueológica preventiva, dado que las obras previstas no contemplan actuaciones por debajo de la cota cero actual.

En el caso de que durante los trabajos fuese necesario actuar por debajo de ese nivel o modificar la morfología o composición de algún elemento histórico, esas actuaciones tendrían la consideración de intervención arqueológica y quedarían sujetas a la normativa valenciana de patrimonio cultural.

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Como publicó recientemente este diario, la empresa que gestiona la Terrasa de Sant Josep también ha ganado el concurso público convocado por el Ayuntamiento de Cotes para gestionar el bar del polideportivo de este municipio de la Ribera, espacio al que se ha trasladado el "food truck" que la compañía tenía en la terraza de la ermita ubicada en la subida del castillo de Xàtiva.