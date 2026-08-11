Ontinyent organiza partidas autonómicas de Galotxa en la calle de la Pilota "Altet de Sant Joan"

La Pilota Valenciana estará presente en la programación festiva de la ciudad durante la “Setmana Gran” de Ontinyent con tres partidas de galotxa organizadas en colaboración por el Ayuntamiento, la Diputación de Valencia, Caixa Ontinyent y los clubes participantes de Sella (Alicante), Ontinyent y Montserrat. "Las partidas vuelven, de esta forma, a impulsar la oferta deportiva de la ciudad en una calle histórica del barrio de Poble Nou", defienden desde el consistorio.

Las partidas de esta modalidad de pilota tendrán lugar el miércoles 19 de agosto a las 18:00 horas en la calle "Altet Sant Joan". Esta jornada contará con los jugadores locales Raúl, Oscar Sambín. Toni Cisnet y como "feridor" al histórico Vidal, por parte del conjunto de Montserrat jugará Oscar Besó, Carlos Salmerón, Andreu Garcia, Javier Campos y Rafa Añó. Por parte del equipo alicantino de Sella jugarán Antonio Brotons, Marc Morant, Jesús Vidal y Dani Pérez.

El regidor de deportes, Ferran Gandia destacaba "el nivel de los equipos, puesto que son figuras en el mundo amateur de la pilota que se disputarán el trofeo de Fiestas Moros y Cristianos en homenaje a Vicent Lluch, pelotari que luchó para sacar el deporte a la calle y darlo a conocer". El edil también comentaba que "es importante cuidar un deporte tradicional nuestro y llevarlo, de la mano de sus forofos, a las calles de la ciudad para que los residentes de Ontinyent puedan conocer de primera mano su funcionamiento, agradeciendo también la colaboración de los hermanos Mollà de Ontinyent Rural en la elaboración del cartel”. Para José Vidal, representando del Club, también agradecía “las muestras de interés de las entidades hacia el deporte autóctono valenciano en la ciudad de Ontinyent”.

Esta será la última partida antes de la reforma de la Calle de Pilota puesto que las obras empezarán el próximo mes de septiembre con un plazo de ejecución de 4 meses con una inversión de 193.000€, con una subvención de la Diputación de Valencia de 150.000€ dentro del Pla Trinquets. Un hecho que el regidor de Territorio, Óscar Borrell, destacaba como “clave para poder hacer realidad la intervención en un espacio único en Ontinyent, con una gran carga histórica y simbólica vinculada a la pilota valenciana”.

Borrell recordaba que "en esta calle, desde los años cuarenta del siglo pasado han tenido lugar partidas de manera continuada. Forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones”. El regidor ponía en valor “la tarea de la vicepresidenta 1ª de la Diputación, Natàlia Enguix, que siempre ha defendido este proyecto en València, frente a algunos que llegaron a poner en entredicho incluso que esta histórica calle existiera”.

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Borrell explicaba que “aquello que le da valor añadido a esta actuación es que además de todo esto, también facilitará la práctica de la pilota valenciana, eliminando desniveles e incorporando la señalización específica para las diferentes modalidades como las largas o la galotxa. Vamos a hacer compatible la mejora urbana para el día a día con la preservación de esta tradición deportiva local, el que sin dudas es una muy buena noticía”, concluía Borrell.