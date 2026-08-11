Las operaciones derivadas a la privada se disparan en el área Xàtiva-Ontinyent: 614 más en un año

El recurso a los hospitales concertados para aliviar la lista de espera quirúrgica experimentó un fuerte incremento en el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent durante el año 2025. La última memoria de gestión publicada por la Conselleria de Sanidad cifra en 1.501 el número de pacientes que accedieron a entrar en los denominados planes de choque, frente a los 887 de 2024. Son 614 más en apenas un año, el equivalente a un incremento del 69,2 %.

El crecimiento de las derivaciones a la privada registrado en el área sanitaria de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida es muy superior al contabilizado en el conjunto de la Comunitat Valenciana. La memoria de la Generalitat indica que en 2025 hubo un total de 49.234 solicitudes de intervenciones quirúrgicas aceptadas fuera del sistema público, frente a las 44.279 de 2024. De esta forma, el aumento autonómico se situó en un 11,2 %, con 4.955 casos más.

El salto de Xàtiva-Ontinyent es uno de los más acusados de toda la red sanitaria valenciana. En términos porcentuales, únicamente Manises, que pasa de 389 a 1.293 pacientes derivados para operarse en hospitales concertados, ha experimentado un incremento superior. Xàtiva-Ontinyent pasa además de encontrarse entre los departamentos que en 2024 no alcanzaban el millar de derivaciones a superar ampliamente esa barrera un año después. En cifras absolutas, el departamento ocupa en 2025 el decimoquinto puesto de los 24 incluidos en la tabla, con sus 1.501 pacientes incluidos en el Plan de Choque.

Entre los crecimientos más destacados aparecen también Alicante-Sant Joan, que pasa de 2.623 a 3.743 pacientes; el Hospital General de València, de 3.545 a 4.493; Alicante, de 3.212 a 3.908; la Marina Baixa, de 1.807 a 2.500; y Torrevieja, de 852 a 1.415. En sentido contrario, la caída más pronunciada corresponde a Dénia, que baja de 1.445 a 568 pacientes derivados a la privada.

Descenso del 25 % en 2024

La evolución del indicador ha experimentado importantes vaivenes en los últimos años en el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent. En 2024, se redujo en un 25% el número de pacientes de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida pendientes de intervención quirúrgica que aceptaron el ofrecimiento de ser derivados a centros concertados para ser operados con una mayor celeridad y contribuir así a reducir la lista de espera. En cambio, un año antes, en 2023, la cifra de derivaciones aceptadas se había disparado un 51%, al pasar de 782 (en 2022) a 1.186.

A pesar del reciente incremento, como publicó este diario hace unas semanas, la lista de espera de los pacientes que aguardan una intervención quirúrgica en el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent se ha elevado en más de 20 días en un año y en junio de 2026 se situaba en 89 días, un 29% más que en el mismo mes de 2025. Hace seis meses, en diciembre de 2025, el tiempo de espera era de diez días menos que ahora, según los datos del balance de las listas de espera publicado por la Conselleria de Sanidad a finales de julio.

Al comienzo del verano, los pacientes que estaban la espera de pasar por el quirófano para ser operados también habían aumentado, llegando a las 2.896 personas en el conjunto de los dos hospitales del departamento (el Lluís Alcanyís de Xàtiva y el Hospital General de Ontinyent). Son 311 más que en diciembre de 2025 y 684 más que hace un año.

Según la última memoria de gestión de la conselleria, en el Hospital de Ontinyent se practicaron en 2025 un total de 2.744 intervenciones quirúrgicas, por las 8.696 del hospital de Xàtiva. Al cierre del año pasado, el documento cifra en 79 días la demora media estructural en el Lluís Alcanyís y en 45 días en el centro sanitario de la Vall d'Albaida.