El PP celebra la inclusión de Xàtiva en el programa Emerge para prevenir incendios

El Partido Popular de Xàtiva ha puesto la incorporación de la ciudad de Xàtiva en el programa autonómico Emerge promovido por Labora y destinado a financiar la contratación de personas desempleadas para la realización de actuaciones de prevención de incendios forestales.

La convocatoria de Emerge 2026 cuenta con un presupuesto global de 19,4 millones de euros, cerca de 20 millones, y permitirá que un total de 294 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana puedan acceder a una financiación de hasta 66.000 euros por entidad local. El portavoz del Partido Popular de Xàtiva, Marcos Sanchis, ha destacado que “es la primera vez que nuestra ciudad puede participar en este programa, lo que supone una excelente noticia para Xàtiva y demuestra que la Generalitat Valenciana tiene en cuenta las necesidades de nuestro municipio”.

El programa Eemerge tiene una doble vertiente social y medioambiental. Por una parte, permite a los ayuntamientos contratar durante seis meses a personas desempleadas, ofreciéndoles una experiencia laboral que contribuya a mejorar su empleabilidad. Por otra, estos trabajadores desarrollarán actuaciones previstas en los planes y procedimientos municipales de prevención de emergencias en el ámbito forestal. bajos podrán centrarse en actuaciones como el desbroce y la eliminación de vegetación, tratamientos selvícolas, limpieza de zonas forestales, acondicionamiento de caminos y creación o mantenimiento de áreas de protección frente al fuego, de acuerdo con el proyecto que presente el Ayuntamiento.

Marcos Sanchis ha señalado que “se trata de una inversión con un retorno muy importante para Xàtiva: crea oportunidades laborales para personas desempleadas y, al mismo tiempo, contribuye a proteger nuestro patrimonio natural y a mejorar la seguridad de zonas especialmente sensibles ante el riesgo de incendios”.

En este sentido, desde el PP consideran que el programa puede resultar especialmente beneficioso para reforzar las tareas preventivas en espacios como Bixquert, Carraixet, la Cova Negra, las laderas del Castell y el resto de terrenos forestales del término municipal, donde la limpieza, el mantenimiento y la planificación resultan fundamentales para reducir el riesgo de incendios.

“Desde el Partido Popular llevamos mucho tiempo reclamando más prevención, más mantenimiento y más medios para proteger nuestros montes. La incorporación de Xàtiva al programa Emerge nos permite avanzar en esa dirección y hacerlo, además, creando empleo”, ha afirmado Sanchis.

Doble visión sobre el apoyo de la GEneralitat

Para el portavoz popular, esta iniciativa constituye “una nueva muestra del respaldo de la Generalitat Valenciana a Xàtiva". Sanchis sostiene que el apoyo autonómico a la ciudad se está concretando en programas de empleo, inversiones educativas, políticas sociales, infraestructuras y actuaciones de protección del patrimonio y del entorno natural.

“Frente al discurso permanente de confrontación del alcalde, los hechos demuestran que la Generalitat sí está al lado de Xàtiva. Lo demuestra incorporando a nuestra ciudad, por primera vez, a un programa que combina inversión, empleo y prevención de incendios”, ha concluido Marcos Sanchis.

El Partido Popular espera que el Ayuntamiento "aproveche esta oportunidad, gestione correctamente el programa y destine los recursos a las zonas que presentan mayores necesidades de limpieza y prevención, con una planificación rigurosa y actuaciones que tengan una utilidad real para la protección del término municipal".

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POr su parte, desde el equipo de gobierno de Xàtiva han salido al paso de las manifestaciones del PP para aclarar que la adhesión al programa Emerge ha sido solicitada por el ayuntamiento "ya que cumple las condiciones prefijadas por la Generalitat, exactamente igual que los casi otros 300 ayuntamientos". Fuentes del ejecutivo recalcan que no se trata de "ninguna decisión de la Generalitat ni ninguna subvención singular: tan solo de un programa de empleo de los que habitualmente recibe el Ayuntamiento de Xàtiva. Nada extraordinario", concluyen.