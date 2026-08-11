Xàtiva anuncia medidas especiales para regular la movilidad de la Fira d’Agost 2026

El Ayuntamiento de Xàtiva ha establecido un dispositivo especial de movilidad con motivo de la celebración de la Fira d’Agost 2026 para reforzar la seguridad, favorecer el acceso y minimizar el impacto del tráfico en el núcleo urbano.

En este sentido, queda prohibido el acceso a la plaza de España a todos los vehículos de más de 3.500 kg durante los días de Fira. Los accesos están señalizados para avisar a los conductores. Esta medida tiene como objetivo evitar congestiones y garantizar la seguridad vial en una de las zonas de mayor afluencia de visitantes.

Además, la zona ORA permanecerá sin funcionamiento desde el 15 hasta el 20 de agosto (ambos incluidos), con el fin de facilitar la pacificación del centro, la movilidad de los vecinos y visitantes y el estacionamiento durante las jornadas festivas.

La concejala de Movilidad, Susanna Gomar, ha destacado que “desde el Ayuntamiento estamos realizando un importante esfuerzo de planificación y coordinación para conseguir que la movilidad durante la Fira sea lo más segura, fluida y agradable posible”. Ha remarcado también que “la movilidad durante la Fira es una responsabilidad compartida. Nosotros ponemos recursos y alternativas, pero necesitamos también la colaboración tanto de los vecinos y vecinas de Xàtiva como de las personas que nos visitan. Hacer uso de los aparcamientos disuasorios y del servicio gratuito de autobús es una manera muy sencilla de contribuir a reducir el tráfico, facilitar la circulación y hacer que todos podamos disfrutar de la Fira con mayor comodidad”.

Aparcamientos disuasorios y autobús gratuito

Con el objetivo de ofrecer alternativas eficientes, también se han habilitado aparcamientos disuasorios con conexión de autobús que estarán situados en el centro comercial de Xàtiva; en el cementerio – parque de la Mediterrània; y en la zona del polideportivo Les Pereres, pabellón Francisco Ballester y alrededores del British School.

Además, también se habilitará un terreno situado en el polígono (acceso 1-3, La Mola – Polígono 38), que, aunque no dispone de autobús lanzadera, representa una opción útil para descongestionar el núcleo urbano y evitar la acumulación de vehículos dentro de la ciudad, ya que está situado cerca del recinto ferial.

La línea de autobús gratuito funcionará desde el 15 hasta el 20 de agosto, ampliando este año su horario. El servicio estará operativo por la mañana de 9 a 15:30 horas, y por la tarde-noche desde las 19 hasta las 3 horas de la madrugada.

Además, el servicio se reforzará especialmente el día 15 de agosto, jornada de máxima afluencia, con dos autobuses funcionando simultáneamente durante los mismos horarios, con el objetivo de aumentar la capacidad de transporte y facilitar los desplazamientos.

Los puntos de recogida estarán ubicados en la plaza del País Valencià, el parque de la Mediterrània, el centro comercial, el cementerio, la zona de Les Pereres, el camino de Els Molins (tanto para Les Pereres como para el pabellón Ballester) y los alrededores del British School.

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Cambio de paradas del autobús interurbano

Por último, y con motivo de la instalación de puestos y atracciones, el autobús interurbano de Xàtiva cambia de ubicación sus paradas habituales de la Alameda y la Avenida Selgas. Las nuevas ubicaciones son en la calle República Argentina, a la altura del Pasaje Requena; y en la calle Académico Maravall, frente al Hotel Vernissa. El resto del recorrido se mantiene con normalidad.