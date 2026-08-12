Alfarrasí habilita un gimnasio en el antiguo campo de fútbol y crea una zona deportiva al aire libre con más de 40 árboles

El antiguo campo de fútbol de Alfarrasí vuelve a convertirse en un espacio de encuentro para los vecinos. El Ayuntamiento ha culminado la transformación de este recinto con la apertura de un gimnasio municipal y una gran zona deportiva al aire libre, recuperando unas instalaciones que permanecían infrautilizadas desde hace años y dando respuesta a una de las peticiones más reiteradas por la ciudadanía en las diferentes ediciones de los presupuestos participativos.

La actuación supone una inversión cercana a los 315.000 euros. De esta cantidad, 280.000 euros corresponden a la adecuación integral del recinto, financiada en un 90 % por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y el resto con cargo al Plan de Inversiones de la Diputación de Valencia. A ello se suman más de 30.000 euros destinados al equipamiento del nuevo gimnasio, financiados íntegramente por la Diputación.

El alcalde de Alfarrasí, Ismael Sanvíctor, ha destacado que esta actuación "es un ejemplo de la forma de trabajar de este equipo de gobierno. Escuchamos a los vecinos, buscamos financiación en otras administraciones y aprovechamos cada convocatoria de ayudas para ejecutar proyectos que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos sin incrementar el esfuerzo económico del Ayuntamiento. Gestionar bien es conseguir que cada euro público genere el mayor beneficio posible para el municipio".

El alcalde de Alfarrasí, Ismael Sanvíctor. / Levante-EMV

El antiguo campo de fútbol dejó de utilizarse tras el cese de la actividad del equipo local. Posteriormente se construyó una pista de atletismo que tenía muy poco uso, mientras que el resto del recinto quedó sin un uso definido. El actual equipo de gobierno decidió recuperar este espacio y convertirlo en un complejo deportivo moderno, accesible y abierto a vecinos de todas las edades.

La principal novedad es la creación del primer gimnasio municipal de Alfarrasí, una petición vecinal que llegó a los Presupuestos Participativos y que el gobierno local asumió. Para ello se ha rehabilitado uno de los antiguos vestuarios, con una superficie superior a los 90 metros cuadrados. Durante las obras también se retiró la cubierta de amianto existente, que fue tratada y gestionada conforme a la normativa para garantizar la máxima seguridad.

El nuevo gimnasio contará con quince máquinas de entrenamiento, entre equipos de fuerza y cardio, adaptadas a diferentes perfiles de usuarios y estará operativo antes de final de año.

Más deporte al aire libre y pista de patinaje

La actuación ha permitido además conservar y mejorar la pista de atletismo existente, nivelando toda su superficie para hacerla más segura. En el interior del circuito se han creado dos nuevos espacios destinados a la práctica deportiva: una zona de calistenia y otra equipada con aparatos biosaludables.

El recinto incorpora también una pista de patinaje en la calle que se habilito sin salida, donde se han colocado bolardos para impedir el acceso de coches; una pérgola junto al acceso al gimnasio, un nuevo acceso peatonal desde la calle adyacente y la plantación de más de 40 árboles que proporcionarán sombra y mejorarán el confort de los usuarios.

Nueva iluminación más eficiente

Otro de los aspectos destacados del proyecto ha sido la renovación completa del alumbrado mediante tecnología LED de alta eficiencia, una mejora que permitirá reducir el consumo energético de estas instalaciones en torno a un 80 % respecto al sistema anterior.

"Con esta actuación recuperamos un espacio que había perdido su utilidad y lo convertimos en unas instalaciones modernas, accesibles y pensadas para todas las edades. Nuestro objetivo es seguir dotando a Alfarrasí de servicios que respondan a las necesidades reales de los vecinos y aprovechar todas las oportunidades de financiación para continuar mejorando el municipio", ha concluido Ismael Sanvíctor.