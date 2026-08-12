Bicorp cancela la observación del eclipse a última hora y Canals pide evitar el Túnel y les Moles

La expectación por el eclipse solar de este miércoles ha chocado de lleno con las restricciones impuestas para proteger los montes valencianos ante el elevado riesgo de incendios. Como ya ocurrió ayer en l'Olleria, este miércoles Bicorp también ha decidido suspender la jornada de observación que había preparado para esta tarde el Ecomuseo, después de las nuevas limitaciones comunicadas por Emergencias y la Subdelegación del Gobierno.

El anuncio se ha producido apenas unas horas antes de uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de las últimas décadas. Según ha comunicado la organización, la decisión responde a que desde Bicorp no es posible observar el eclipse total sin acceder a terreno forestal, una circunstancia incompatible con las restricciones vigentes durante esta jornada.

«Debido a las nuevas restricciones dadas por Emergencias y Subdelegación de Gobierno, y dado que desde el municipio de Bicorp no se puede observar el eclipse total de Sol sin acceder a terreno forestal, sentimos comunicar que el acto de esta tarde queda suspendido», señala el aviso difundido por la organización.

La cancelación afecta a una actividad para la que ya había una gran cantidad de personas inscritas y que pretendía permitir seguir de forma organizada el fenómeno astronómico. El Ecomuseo de Bicorp lleva además semanas divulgando la llegada de los eclipses de 2026 y 2027 dentro de su programación cultural y desarrolla durante la primera quincena de agosto su tradicional Semana Cultural, con propuestas dirigidas a todos los públicos.

Los inscritos podrán recoger las gafas

Pese a la suspensión, las personas que se habían apuntado a la jornada sí podrán recoger las gafas para observar el eclipse con seguridad. El Ecomuseo ha establecido dos franjas para hacerlo este miércoles.

Hasta las 14.30 horas, podrán retirarse en el propio Ecomuseo de Bicorp. Posteriormente, entre las 16.30 y las 18.00 horas, estarán disponibles en la oficina de la Policía Local, situada en los bajos del Ayuntamiento.

De esta forma, quienes estuvieran inscritos podrán seguir el eclipse desde otro emplazamiento que respete las restricciones de seguridad.

La decisión de Bicorp se produce en una jornada especialmente delicada para los espacios naturales de la Comunitat Valenciana. La preemergencia de nivel 3 por riesgo extremo de incendios forestales implica importantes limitaciones en el monte, entre ellas la prohibición de transitar campo a través o por senderos y restricciones adicionales sobre pistas y caminos forestales. Las autoridades autonómicas recomiendan expresamente no desplazarse a zonas forestales o de difícil acceso para observar el eclipse y priorizar espacios urbanos.

El contexto resulta especialmente sensible en Bicorp, uno de los municipios con mayor superficie forestal de la Canal de Navarrés y donde el turismo de naturaleza tiene un peso destacado. Precisamente esta misma semana se conocía que cinco yacimientos de arte rupestre del municipio recibirán cerca de 50.000 euros para actuaciones de prevención de incendios forestales.

Canals pide evitar el Túnel y les Moles

Canals también ha reforzado este miércoles las precauciones ante la previsión de que numerosas personas busquen puntos desde los que seguir el eclipse. La Concejalía de Medio Ambiente recuerda que el fenómeno podrá observarse desde cualquier punto del término municipal y pide expresamente no concentrarse en espacios naturales como el Túnel y les Moles.

La recomendación responde igualmente a la alerta 3 por alto riesgo de incendios forestales y a la aplicación de la resolución conjunta del 5 de agosto de la Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio.

Además, permanecerán cortados al tráfico de vehículos motorizados varios accesos durante la jornada:

La CV-5964 , desde el Aula de Natura hasta el carril bici.

, desde el Aula de Natura hasta el carril bici. El acceso desde el restaurante Ventorro, en l'Olleria, hasta el carril bici .

. El camino Félix Rodríguez de la Fuente/Vía de servicio , paralelo a la línea de alta velocidad.

, paralelo a la línea de alta velocidad. La zona de les Moles.

El Ayuntamiento de Canals también ha anunciado que aumentará el número de contenedores en estas zonas y reforzará la presencia de agentes de la Policía Local para tratar de garantizar el correcto desarrollo de una tarde en la que se espera una afluencia muy superior a la habitual.

La recomendación de las autoridades es clara: no es necesario subir al monte para vivir el eclipse. La prioridad este miércoles pasa por buscar un punto urbano con el horizonte oeste despejado, utilizar gafas homologadas y evitar que el acontecimiento astronómico derive en una situación de riesgo en los espacios forestales.