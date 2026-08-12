Así cambiará el peligroso acceso a l’Olleria: 3 millones para transformar la CV-640, ampliar rotondas y frenar accidentes con jabalíes

La Diputación de Valencia proyecta una importante transformación de la peligrosa carretera CV-640, uno de los principales accesos a l’Olleria, con una inversión que supera los 3 millones de euros y actuaciones que van mucho más allá del reasfaltado de la vía.

La memoria del proyecto de intervención, que acaba de salir a información pública, contempla trabajos a lo largo de prácticamente toda la carretera que conecta Alfarrasí y l’Olleria pasando por el polígono El Carrascot, con mejoras del firme, ampliaciones de calzada, cambios en dos de sus principales rotondas, nuevos tramos ciclopeatonales, actuaciones en puentes y nuevas medidas de seguridad vial que el Ayuntamiento de l'Olleria viene reclamando desde hace años ante la concatenación de accidentes y la presencia de curvas sin visibilidad.

La documentación cifra el presupuesto total de licitación en 3.044.209,20 euros, IVA incluido, y establece un plazo previsto de ejecución de nueve meses una vez llegue el momento de acometer las obras.

El itinerario de la CV-640, paralela a la CV-60. / Diputación de Valencia

Una actuación sobre toda la CV-640

La CV-640 tiene aproximadamente 4,63 kilómetros y comunica l’Olleria con Montaverner y Alfarrasí, enlazando en sus extremos con la CV-60, una carretera autonómica de elevado tráfico pendiente de una importante inversión del Consell para su desdoblamiento. El propio proyecto constata numerosos problemas actuales: grietas, blandones y ondulaciones en el asfalto, cunetas necesitadas de limpieza, barreras de seguridad deterioradas u obsoletas y vegetación que ha llegado a invadir algunos de los caminos y carriles destinados a bicicletas.

No todo el trazado será reconstruido de la misma manera. La memoria de actuación diferencia los puntos donde el firme se encuentra en buenas condiciones de aquellos que requieren una intervención más profunda.

Uno de los primeros grandes cambios llegará cerca del enlace inicial con la CV-60. Entre aproximadamente los puntos kilométricos 0+100 y 0+660 se plantea ensanchar la plataforma unos 2,25 metros, dejando carriles de 3,50 metros y arcenes de 1,50 metros a ambos lados. La actuación prevista tiene unos 566 metros de longitud.

Unos metros después, en una curva donde confluyen dos caminos, el proyecto plantea crear una mediana mediante marcas viales para impedir determinados giros a la izquierda, lo que también obligará a ampliar parte de la plataforma.

Grietas en el firme de la carretera. / Diputación de Valencia

Dos rotondas de l’Olleria serán ampliadas

Uno de los puntos con mayor impacto para los conductores estará en las glorietas correspondientes a la conexión con la CV-6401 y al acceso del cementerio de l’Olleria. Los técnicos consideran que ambas cuentan actualmente con una calzada insuficiente para el tráfico que soportan.

La solución proyectada pasa por modificar sus isletas centrales y conseguir dos carriles de circulación de 4,20 metros cada uno, además de modificar la geometría de los accesos y salidas.

La rotonda situada junto al acceso urbano experimentará además una transformación estética. La memoria incorpora una propuesta del Ayuntamiento de l’Olleria que contempla jardinería con especies de bajo consumo de agua y un elemento identificativo con el nombre “L’OLLERIA” en acero corten, instalado sobre un muro curvo de mampostería.

En la glorieta del cementerio se prevé, por su parte, crear un espacio central con grava decorativa, plantas aromáticas y un olivo como elemento principal.

Un nuevo tramo para peatones y bicicletas

Otro de los cambios relevantes afecta al Camí de les Mortes y a la red de caminos que discurre paralela a la CV-640. El proyecto señala expresamente que existe una “demanda social” para recuperar la continuidad de un antiguo camino que quedó interrumpido por la carretera entre las glorietas de acceso al núcleo urbano y del cementerio.

La solución consiste, primero, en pavimentar como vial compartido un tramo de unos 135 metros actualmente de tierra, con una plataforma de cinco metros. A continuación se construirá un nuevo itinerario ciclopeatonal de unos 279 metros de longitud y tres metros de anchura, que llegará hasta la rotonda del cementerio y conectará con el recorrido existente al otro lado de la carretera.

Los itinerarios exclusivamente ciclopeatonales se distinguirán mediante un tratamiento superficial de color rojo, mientras que en los viales compartidos se prevén pictogramas sobre zonas de color verde.

Balizas con ultrasonidos y luces para los jabalíes

Probablemente una de las actuaciones más singulares del proyecto se localizará entre los kilómetros 1+140 y 1+720. La memoria señala que en este tramo se ha registrado un “elevado número de accidentes con jabalíes”, motivo por el que se plantea instalar un sistema específico para reducir el riesgo de colisiones.

Las balizas se colocarían a ambos lados de la calzada, separadas unos 20 metros, y contarían con detectores de movimiento. Cuando detecten la presencia de un animal, los dispositivos utilizarán ultrasonidos y luces LED intermitentes para ahuyentarlo. Paralelamente, el sistema permitirá advertir al conductor de la zona en la que se haya detectado ese movimiento.

Las balizas dispondrán además de batería y placas solares para funcionar de forma autónoma.

Reparación de dos puentes

La actuación no se limita a la calzada. El proyecto también incluye trabajos sobre las estructuras que cruzan los barrancos del Grau y del Convent.

En el puente sobre el barranco del Grau, situado alrededor del PK 3+370, la inspección técnica ha detectado una “deformación considerable” de los aparatos de apoyo. El proyecto contempla sustituir al menos los del estribo sur, una operación que requeriría levantar el tablero mediante gatos hidráulicos. También se repararán fisuras y elementos de hormigón, se mejorará la impermeabilización y se instalarán sistemas de contención adecuados.

En el barranco del Convent se actuará tanto sobre la antigua bóveda de fábrica como en las ampliaciones de hormigón, con impermeabilización, sellado de grietas, reparación de armaduras y medidas para mejorar la evacuación del agua.

Estas reparaciones estructurales representan una de las partidas importantes del proyecto: 496.701 euros del presupuesto de ejecución material.

Desperfectos en uno de los puentes. / Diputación de Valencia

Casi 800.000 euros solo para firmes y pavimentos

El presupuesto permite conocer dónde se concentrará la inversión.La partida más elevada corresponde a firmes y pavimentos, con 791.191 euros, seguida de la reparación de estructuras, con 496.701 euros.

La señalización, el balizamiento y los sistemas de defensa suman otros 300.092 euros, mientras que el drenaje representa 115.049 euros y la integración paisajística, 51.313 euros. El presupuesto de ejecución material asciende a 2,11 millones, que tras gastos generales, beneficio industrial e IVA elevan la inversión prevista hasta los 3,04 millones de euros.

La carretera soporta cada vez más tráfico

La actuación de la diputación se plantea en un contexto de incremento del tráfico. Los estudios incluidos en el proyecto señalan que entre 2020 y 2024 la circulación aumentó una media anual del 4,84% en el tramo comprendido entre el inicio de la CV-640 y la glorieta del polígono industrial, y un 2,67% desde ese punto hasta el final de la carretera.

Para el año de puesta en servicio utilizado en los cálculos, 2027, el estudio proyecta aproximadamente la circulación de 3.397 vehículos diarios en el primer sector y 2.248 en el segundo.

Destaca especialmente el peso de los vehículos pesados en el tramo próximo al polígono y la CV-60: el porcentaje medio considerado por el estudio alcanza allí el 16,18%.

Nueve meses de obras

El proyecto establece como plazo orientativo nueve meses desde el inicio del replanteo hasta la puesta en servicio.

Durante los trabajos se contemplan fases realizadas fuera de la calzada, otras con tráfico alternativo e incluso cortes de carretera, aunque la organización concreta dependerá de la ejecución de la obra.

La actuación se encuentra ahora en fase de información pública, por lo que es pronto para saber cuándo se iniciarían las obras.