Centenares de cigüeñas se apoderan del cielo de Ontinyent como zona de paso en su migración

La presencia de más de un centenar de cigüeñas en el cielo de Ontinyent durante la jornada de ayer ha tomado por sorpresa a los vecinos de la capital de la Vall d'Albaida. Así lo certifican las imágenes que acompañan esta noticia, donde se puede observar a grandes grupos de estas aves grabadas desde las azoteas de algunos edificios. Desde la Policía Local han confirmado a Levante-EMV que han recibido un aluvión de llamadas sobre la presencia de las llamadas "mensajeras de París".

Y uno de los principales temores es que este tipo de animales de grandes proporciones puedan acabar interactuando con sistemas de cierto riesgo para su integridad física como el cableado eléctrico de los edificios. Desgraciadamente, sí ha ocurrido en Ontinyent. Fuentes del Consorci de Bombers han confirmado a este diario que recibieron un aviso a las 20:54 horas de la noche de ayer por unas cigüeñas que se habían chocado contra un cable de luz en un edificio de la calle Jacquart, en la zona de los polígonos industriales: "Actuó una dotación del parque de Ontinyent y terminaron sus trabajos de rescate a las 21:29 horas". De momento, no se ha confirmado si alguna de las aves afectadas falleció por el contacto con la instalación de alta tensión.

Un grupo de cigüeñas, en la parte alta de una estructura de Ontinyent. / Levante-EMV

La influencia del cambio climático y los incendios

No es habitual ver este tipo de estampas a mediados de agosto en una ciudad como Ontinyent. Consultado al respecto, el biólogo Salva Argente explicó que "es fácil que este escenario tenga alguna relación con el cambio climático. Ahora es la época de migración, ya que en teoría baja la temperatura y en los meses de julio y agosto se van hacia África. Puede ser que hayan fijado un punto de reunión en sitios altos, lo que les permitiría tener un contacto visual adecuado para que puedan seguir su camino".

"También se han de tener en cuenta las corrientes de aire. A lo mejor, no han encontrado el momento adecuado para que haya una corriente térmica. No es normal que se queden con la intención de pasar el invierno aquí, ya que tendría que ser un sitio con mucha comida para ellas. También pueden haber sido afectadas por los continuos incendios, que les podrían haberles obligado a hacer algún tipo de parada extraordinaria para evitar una cortina de humo o un fenómeno parecido", expuso el experto.

Noticias relacionadas

"Lo cierto es que es una cosa bastante curiosa. No es una situación muy normal en la Comunitat Valenciana, pero sí en el interior. De todas maneras, viajan escapando de la costa, por lo que Ontinyent aún puede ser un sitio aceptable para ellas. Quizás, en Gandia habría sido una situación más alarmante. Su presencia no debería suponer un problema para nadie. También hay otros animales -como el Abellarol- que están a punto de emigrar e igual se juntan en colectivos de hasta 150 ejemplares para cruzar a lugares más cálidos", apostilló Argente.