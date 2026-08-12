Cuatro gimnastas de Xàtiva y su entrenadora representarán a España en el Mundial de Gimnasia Aeróbica de Pamplona

El Club Taekwondo Xàtiva - Sección Gimnasia estará representado en el próximo Campeonato del Mundo de Gimnasia Aeróbica, que se celebrará en Pamplona del 3 al 13 de septiembre de 2026.

Cuatro deportistas del club setabense, Leyre Mahiques, Lucía Gil, Paula García y Pablo Gallego, han sido seleccionados para representar a España en una de las grandes citas internacionales de la temporada. Junto a ellos estará también su entrenadora, Loles Ballester.

La participación del club de Xàtiva se repartirá en dos fases. Leyre Mahiques competirá en categoría Youth entre el 3 y el 6 de septiembre, participando en las modalidades de Individual, Trío y Grupo.

Por su parte, Lucía Gil, Paula García y Pablo Gallego tomarán parte en la competición Senior entre el 11 y el 13 de septiembre, dentro de la modalidad de Aerodance.

Últimas semanas de preparación antes del Mundial

Los gimnastas afrontan ya las últimas semanas de preparación antes de desplazarse a Pamplona, donde competirán con la camiseta de la selección española.

Su inclusión en el equipo nacional, compuesto por 64 gimnastas de distintas categorías, supone un nuevo reconocimiento al trabajo desarrollado por la sección de gimnasia del club de Xàtiva y a la progresión de sus deportistas durante la temporada.

La directora técnica del club, Loles Ballester, ha destacado la importancia de poder disputar un Campeonato del Mundo representando a España y, además, hacerlo en territorio nacional.

«Competir con la selección española en casa, en Pamplona, es un sueño. Representar a tu país es el máximo orgullo para cualquier deportista. Y un broche de oro para una temporada magnífica», señala Ballester.

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La cita mundialista permitirá así al Club Taekwondo Xàtiva - Sección Gimnasia tener presencia en dos categorías y varias modalidades, con cuatro de sus deportistas entre los seleccionados para defender los colores de España en Pamplona.