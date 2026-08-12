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Un derrumbe entre Quesa y Bicorp complica el tráfico en la CV-580 horas antes del eclipse

El desprendimiento de un peñón se ha producido a primera hora de la mañana y se ha saldado sin heridos

Según Emergencias, la vía ha quedado señalizada con semáforos a la espera de la retirada de los restos

Un tramo de la carretera de Quesa, en una imagen de archivo.

Un tramo de la carretera de Quesa, en una imagen de archivo.

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Sergio Gómez

Sergio Gómez

Xàtiva

El desprendimiento de rocas registrado a primera hora de este martes en la carretera CV-580 entre los términos de Quesa y Bicorp ha dificultado la circulación del tráfico a lo largo de la mañana por la vía, que ha quedado señalizada con semáforos. El derrumbe de un peñón se ha producido a la altura del puente que cruza el río Escalona, en el sentido hacia Anna. Afortunadamente, en el momento de los hechos (en torno a las 6 h) no pasaba nadie por la zona y no ha habido que lamentar heridos.

El Centro de Gestión de Servicios de Movilidad (Cegesem) ha informado al Centro de Coordinación de Emergencias del incidente, que ha hecho público el desprendimiento pasadas las 14 horas en una jornada en la que se prevén un gran volumen de desplazamientos por el eclipse total de esta tarde.

Según los avisos de la Dirección General de Tráfico, a raíz del desprendimiento se ha indicado el corte los carriles de la vía. Posteriormente, Emergencias ha apuntado a la señalización con semáforos.

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El alcalde de Quesa, Jesús Bas, indica a este diario que esta mañana ha dado parte de lo sucedido tanto al 112 como a la Diputación de Valencia, con la intención de que se movilizara un dispositivo con máquinas para retirar cuanto antes los restos del derrumbe del trazado. El primer edil confiaba en que los trabajos se completaran con rapidez.

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