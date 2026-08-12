La diputación destina 95.000 euros a impulsar la programación cultural y las fiestas populares de los ocho municipios de la Canal de Navarrés

La Diputació de València destina 94.611,19 euros a respaldar durante 2026 la programación cultural y las fiestas populares de los ocho municipios de la Canal de Navarrés mediante SARC als pobles.

Enguera recibe 15.549,49 euros, la mayor cuantía de la comarca. Anna y Navarrés cuentan con 14.300 euros cada uno; Bolbaite alcanza los 11.300 euros y Chella los 11.261,70. Bicorp, Millares y Quesa reciben 9.300 euros cada municipio.

La Canal de Navarrés presenta una utilización especialmente combinada del programa: seis de sus ocho ayuntamientos -Anna, Bicorp, Bolbaite, Chella, Millares y Navarrés- reparten la subvención entre programación cultural y fiestas populares. Enguera y Quesa destinan la ayuda a programación cultural.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, destaca que el reparto territorial permite adaptar el programa a realidades locales muy distintas y recuerda que "la Diputación aporta los recursos, pero son los propios municipios los que conocen sus necesidades y deciden qué programación responde mejor a los intereses de sus vecinos. De esta forma combinamos el apoyo provincial con la autonomía local".

Cultura de proximidad durante todo el año

SARC als pobles es uno de los principales programas culturales de la Diputación. En el conjunto de la provincia cuenta este año con una dotación de 3.525.999,97 euros y permitirá desarrollar 2.553 actividades y espectáculos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. De ellos, 2.239 corresponden a programación cultural y 314 a fiestas populares.

La programación cultural abarca artes escénicas, música, talleres, tradiciones, artes plásticas y audiovisuales. Las artes escénicas concentran 1.170 propuestas; los talleres culturales, 485; la música, 306; y las actividades relacionadas con las tradiciones, 249. Una parte destacada de esta oferta se articula a través del Catálogo de Actividades Culturales 2024-2027 del SARC: 1.376 de las 2.239 actividades culturales subvencionadas forman parte de esta herramienta, concebida para promocionar el sector cultural valenciano y facilitar a los ayuntamientos la elaboración de sus programaciones.

La convocatoria está orientada a apoyar las programaciones culturales de las entidades locales y permite, además, que los ayuntamientos y entidades locales menores de menos de 5.000 habitantes puedan destinar de manera opcional parte de la ayuda a fiestas populares. En total, la ejecución de las actividades subvencionadas movilizará a 758 asociaciones y empresas del sector cultural.

Teruel incide en que el programa busca que "la cultura llegue a todos los rincones de la provincia, independientemente del tamaño de cada municipio o de los recursos de los que disponga su ayuntamiento", y concluye que "la cultura es también convivencia, identidad y una herramienta para mantener vivos nuestros pueblos".