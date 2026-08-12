Sin eclipse solar en Xàtiva: "A ver si tenemos más suerte el año que viene"

Pasaban las seis y media de la tarde y comenzaban a llegar los primeros curiosos. Las inmediaciones del Castell de Xàtiva -la joya del patrimonio histórico setabense- se llenaron de grupos de amigos, parejas, familias o espectadores solitarios para observar el eclipse solar del 12 de agosto de 2026, el hito astronómico que ha copado telediarios y ha causado que corrieran ríos de tinta durante las últimas semanas. Al tratarse de un punto alto, la observación era -en teoría- privilegiada. Las recomendadas gafas específicas -que se han vendido como churros durante los últimos días- poblaban alguna cara a modo de prueba y estaban presentes en muchas bolsas y manos. Los espectadores llegaron preparados. Además, el Ayuntamiento habilitó un servicio especial de autobuses desde la Plaça del Espanyoleto y los vehículos llegaron sin problemas.

Sin embargo, también hizo acto de presencia un visitante al que nadie quería: las nubes. El firmamento se vio cubierto pasadas las seis y media de la tarde por un manto espeso que imposibilitó la visión del fenómeno atmosférico. El eclipse solar no fue visible en la capital de la Costera y en otros muchos puntos de la geografía valenciana.

Observadores del eclipse en el Bellveret de Xàtiva. / José Luis G. Llagües

Y la gente se resignó. No tenía otra. "Ahora vamos a quedarnos a ver las lágrimas de San Lorenzo, ya que hemos montado el tenderete. Desde las seis y media estamos aquí. Al menos, hemos estado juntos y hemos hablado. Eso siempre es lo mejor... a ver si hay suerte el año que viene", comentaban Ramón, Yolanda, Àngels y Montse, un grupo de amigos que montó el campamento en el mirador del Bellveret. "Al llegar ya hemos visto que era casi seguro que no lo íbamos a ver, pero no nos íbamos a mover. Lo que toque toca", explicaron.

A escasos metros se encontraban Salva y su hijo Santi: "Llevamos un rato largo aquí, también desde las seis y media casi. Hemos venido pronto pensando que estaría todo lleno, pero no había nadie. Y ahora no se ve nada. Vamos a aguantar todo el tiempo posible. Es una decepción, igual toca esperar a ver la lluvia de estrellas". A Joan, Patricia y Noé -que quisieron verlo en familia- les pasó lo mismo: "No lo vamos a poder disfrutar, acabaremos viéndolo en la tele. Hemos aguantado todo lo posible, ya que habíamos venido".

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Esta vez, la suerte, la naturaleza o cualquier otra causa -para designios colores- causaron que en Xàtiva no se pudiera observar el hito astronómico. En los próximos dos años se repetirá el fenómeno. Quizás, entonces haya más suerte.