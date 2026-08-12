Estabilizado el incendio forestal de Xàtiva tras quemar 2,5 hectáreas

El incendio forestal declarado a las 17.20 horas de este miércoles en el término municipal de Xàtiva ha quedado estabilizado poco antes del inicio oficial del eclipse solar tras quemar aproximadamente 2,5 hectáreas. El fuego se ha localizado en las inmediaciones de la partida de Bolvens, una zona con residencias aisladas rodeadas de monte en el entorno del núcleo diseminado de Bixquert.

El amplio dispositivo de extinción movilizado y su rápida actuación han sido fundamentales. Hasta el lugar se han desplazado siete medios aéreos, cinco unidades terrestres y dos helitransportadas de los bomberos forestales de la Generalitat, dos dotaciones y cuatro brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos, un agente medioambiental y una unidad de prevención de incendios.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha destacado "el rápido trabajo y la coordinación de los servicios de emergencia". "Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. La situación está estabilizada y los efectivos continúan trabajando para asegurar el perímetro y evitar cualquier reproducción", ha subrayado el primer edil.

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El incendio en las inmediaciones de Bolvens en Xàtiva. / Levante-eMV

Riesgo extremo de incendios

El incendio se ha producido en un escenario de riesgo extremo marcado por las altas temperaturas y pocas horas antes del esperado eclipse total que está movilizando a un importante volumen de tráfico en las carreteras y a una gran cantidad de personas en busca de zonas elevadas. Las autoridades han recomendado evitar áreas de monte y se han restringido accesos forestales para evitar peligros innecesarios.