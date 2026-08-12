La Glorieta José Espejo acogerá el espacio gastronómico de la Fira d’Agost con música en directo

El Jardín José Espejo se convertirá durante la Fira d'Agost en uno de los puntos de encuentro gastronómicos y de ocio de la ciudad con la instalación de un espacio dedicado a las food trucks, que combinará una variada oferta culinaria con música en directo durante todas las noches de Feria.

El espacio gastronómico estará abierto del 14 al 20 de agosto, con apertura del recinto a partir de las 18:30 horas y actuaciones de música en directo desde las 22 horas. La entrada al recinto y a las actividades musicales será gratuita.

El Jardín José Espejo reunirá numerosas gastronetas (food trucks) con una propuesta gastronómica diversa, que incluirá cocina internacional, platos tradicionales y tapas, ofreciendo así diferentes alternativas para disfrutar de la gastronomía durante las noches de Fira. La propuesta está concebida como un espacio abierto y dinámico en el que la oferta culinaria se complementará con una programación musical diaria.

La programación comenzará el jueves 14 de agosto con Cicco Tiñone, un dúo de música en directo con más de 15 años de experiencia en la escena musical valenciana. Su particularidad es el formato de «música a la carta», que permite al público escoger mediante un código QR las canciones que quiere escuchar en directo. El repertorio incluye alrededor de 350 temas y versiones en castellano, inglés e italiano, con estilos que van desde el pop y el rock hasta el indie y el soul.

El viernes 15 de agosto será el turno de Blue Triangle, un trío de groove jazz moderno formado por músicos de diferentes países y establecido en Valencia. La formación combina composiciones propias y arreglos originales de estándares de jazz, con un sonido contemporáneo, dinámico y marcado por la improvisación.

El sábado 16 de agosto, el espacio recibirá a Solo Stones, con un homenaje a The Rolling Stones coincidiendo con el 60.º aniversario de la banda. El espectáculo repasará algunos de los grandes éxitos del grupo británico, como Satisfaction, Jumping Jack Flash, Angie o Start Me Up, en un concierto que busca reproducir la energía y el sonido del rock and roll de Sus Satánicas Majestades.

La noche del domingo 17 de agosto estará dedicada al Día por la Diversidad, con una propuesta festiva que incluirá un bingo musical, música de DJ, premios y actuaciones musicales. La velada estará conducida por Alexia Thenight, artista drag, cantante y modelo originaria de Alzira, reconocida dentro de la escena drag valenciana.

Tributo a tres referentes del pop

El lunes 18 de agosto llegará VAM, con un tributo a tres referentes del pop español: La Oreja de Van Gogh, Mecano y Amaral. El espectáculo combina la esencia de las tres formaciones en una propuesta que busca despertar la nostalgia del público a través de algunos de los grandes referentes del pop español.

Finalmente, el martes 19 de agosto, Sin Complejos Band ofrecerá un tributo a El Canto del Loco, repasando los principales éxitos de la banda madrileña y recuperando la energía del pop-rock español de los años 2000. El repertorio incluirá algunos de sus temas más conocidos, en un directo pensado para los nostálgicos de aquella época.

Con esta propuesta, el Jardín José Espejo se incorpora a la oferta de la Feria de Agosto como un espacio para disfrutar de la gastronomía y la música en un ambiente abierto y familiar, ampliando las alternativas de ocio durante las noches de Feria y ofreciendo una programación musical diaria junto a una amplia oferta de food trucks.