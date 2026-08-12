Hallan en la sede del PSPV de Xàtiva una bóveda de arista de 1480 que sobrevivió a la destrucción de 1707

Las obras de rehabilitación en la sede del PSPV-PSOE de Xàtiva, situada en el histórico inmueble de la calle Caldereria conocido como Palau Pròxita, han sacado a la luz un elemento patrimonial excepcional que permanecía oculto: una bóveda de arista datada aproximadamente de 1480 que conserva restos de decoración pictórica.

El descubrimiento tiene especial relevancia porque la bóveda es anterior a la destrucción y quema de Xàtiva de 1707, de modo que constituye un elemento singular y único dentro del conjunto monumental de la ciudad.

La bóveda, además, cuenta con una trama de arquitecturas pintadas que simula piezas de piedra de sillería y estrellas. El proyecto promovido por la agrupación socialista setabense contempla ahora la recuperación de la propia bóveda y la restauración de las pinturas con el objetivo de garantizar su conservación.

El hallazgo se ha producido en plena intervención sobre la Casa del Pueblo, un edificio que el PSPV-PSOE de Xàtiva adquirió en 1990 cuando se encontraba en un avanzado estado de deterioro y cuya recuperación ha ido desarrollándose por fases durante más de tres décadas.

La actuación de restauración actual cuenta con el informe favorable previo y aprobación de la Comisión Mixta de Patrimonio. Además de la nueva bóveda, las obras permitirán recuperar un arco cegado del patio y completar la restauración de la monumental escalera barroca y de diferentes salones que conservan carpinterías y cerámicas del siglo XVIII.

La rehabilitación tiene la particularidad de que se financia en su práctica totalidad con recursos obtenidos por la agrupación a través de microdonaciones vinculadas a loterías y cuotas -a excepción de una subvención puntual de la Generalitat en 2007- siguiendo un modelo utilizado durante buena parte del largo proceso de recuperación del edificio.

Roger Cerdà: “El palacio no existiría sin aquella generación de socialistas”

El secretario general del PSPV-PSOE de Xàtiva, Roger Cerdà, vincula el descubrimiento con la decisión adoptada hace décadas por la agrupación de adquirir y salvar el inmueble: “Ha costado mucho esfuerzo de militantes y simpatizantes llegar aquí, después de casi cuatro décadas, pero ha merecido la pena. El palacio y sus elementos patrimoniales no existirían sin aquella generación de socialistas que apostaron por recuperar este palacio, con la idea de que fuera para todos”.

Cerdà reivindica que la conservación del edificio responde a una línea de actuación que, según defiende, va más allá del uso partidista de la sede. “Los socialistas de Xàtiva venimos trabajando con coherencia por la recuperación de nuestro patrimonio, no solo desde las instituciones sino desde la sociedad civil. Y este es un modelo que es necesario contraponer al del PP, que bloquea las inversiones en recuperación de patrimonio para nuestra ciudad y que pretende llevar los juzgados al polígono'.

Fuentes de la agrupación insisten en esa voluntad de recuperar y abrir progresivamente este edificio a la ciudadanía. "Es una casa del pueblo que trasciende a nuestra organización; queremos que sea un espacio visitable y compartido", apuntan. Durante la última edición de Open House, segúnel colectivo socialista, más de 500 personas pudieron acceder al inmueble.

De casa medieval a sede del PSPV: más de seis siglos de transformaciones

El edificio que actualmente alberga la sede del PSPV-PSOE de Xàtiva en el número 26 de la calle Caldereria acumula siglos de transformaciones y conserva elementos de etapas muy diferentes.

En un reciente estudio publicado en Papers de la Costera, el historiador Mariano González Baldoví pone el foco en que la casa conserva una estructura medieval probablemente del siglo XIV. González Baldoví revisa además la identificación tradicional del inmueble y concluye que no perteneció a los Fenollet, proponiendo denominarlo Casa Martí-Rostand a partir de las familias históricamente vinculadas a la propiedad.

Uno de sus principales elementos históricos es la denominada sala gótica, formada por arcos apuntados de piedra y una cubierta de madera parcialmente policromada. El investigador plantea incluso que ese espacio pudo formar originalmente parte de un antiguo paso para la evacuación de aguas que acabó absorbido por el crecimiento urbano medieval de Xàtiva.

En el siglo XVIII, el mercader francés Juan Rostand impulsó una profunda transformación de la antigua casa, incorporando la barandilla rococó de la escalera, pavimentos y piezas cerámicas y otros elementos decorativos propios de la burguesía ilustrada.

Tras un proceso de degradación y compartimentación durante los siglos XIX y XX, la agrupación local del PSPV-PSOE adquirió el inmueble en 1990, quedando inscrita su propiedad a nombre de la Associació Cultural Isidre Escandell. Desde entonces se emprendió un prolongado proceso de consolidación y rehabilitación que incluyó cubiertas, muros, fachada, patio, escalera y espacios medievales. En 2005 se reintegró además al conjunto la antigua sala gótica, que llevaba décadas segregada.

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El nuevo descubrimiento añade ahora una pieza especialmente llamativa a ese recorrido histórico: en el interior de la actual sede socialista ha permanecido oculta durante siglos una bóveda pintada construida alrededor de 1480, mucho antes de que Xàtiva fuera incendiada en 1707.