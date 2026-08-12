Alerta
Un incendio forestal moviliza siete medios aéreos en Xàtiva
El fuego se ha desatado cerca de la zona de Bolvens en un escenario de riesgo extremo y un amplio dispositivo de extinción ha intervenido con gran rapidez
El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso de un incendio forestal en el término municipal de Xàtiva. Según ha podido saber este diario, el fuego se localiza en las inmediaciones de la partida de Bolvens, una zona con residencias aisladas rodeadas de monte en el entorno del núcleo diseminado de Bixquert.
Según la última información actualizada a las 18 horas, hasta el lugar se han movilizado por el momento siete medios aéreos, cinco unidades terrestres y dos helitransportadas de los bomberos forestales de la Generalitat, dos dotaciones y cuatro brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos, un agente medioambiental y una unidad de prevención de incendios.
Fuentes municipales consultadas por este diario destacan la rapidez con la que han actuado los medios de extinción y apuntan a una evolución favorable, aunque todavía hay llama en el monte.
Riesgo extremo de incendios
El incendio se produce en un escenario de riesgo extremo marcado por las altas temperaturas y pocas horas antes del esperado eclipse total que está movilizando a un importante volumen de tráfico en las carreteras y a una gran cantidad de personas en busca de zonas elevadas. Las autoridades han recomendado evitar áreas de monte y se han restringido accesos forestales para evitar peligros innecesarios.
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